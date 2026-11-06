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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط: 25% زيادة في مخصصات قطاع الصحة لاستكمال المرحلة الثانية من منظومة «التأمين الصحي الشامل»

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، برفقة المهندس عبد المطلب عمارة  اليوم الجمعة، زيارته الميدانية لمحافظة الأقصر، بجولة تفقدية في منطقة البر الغربي، شملت متابعة معدلات التنفيذ بمشروع إنشاء مستشفى «القرنة» المركزي.

المدرسة المصرية اليابانية

وتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بالمدينة، فضلاً عن متابعة جهود تطوير كورنيش النيل بالبر الغربي.

 ورافقه خلال الجولة المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال ختام جولته، أن الانتشار الواسع لمشروعات المنشآت التعليمية والصحية في محافظة الأقصر ومختلف محافظات الجمهورية، يُترجم بوضوح توجهات الدولة بجعل قطاعي التعليم والصحة على رأس أولويات العمل الحكومي، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستثمار الفاعل في رأس المال البشري.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذين القطاعين الحيويين يحظيان بمتابعة دقيقة ومستمرة، في ضوء التوجيهات المباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لضمان الانتهاء من كافة المشروعات الجارية وتقديم أقصى درجات الدعم المالي واللوجستي وضمان الالتزام بالجداول الزمنية والأهم تحقيق الأثر على المواطنين.

وكشف د. رستم أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري تضمنت ترجمة حقيقية لهذه التوجيهات، حيث تم إقرار زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة، تستهدف بشكل رئيس استكمال المرحلة الثانية من المشروع القومي لـ «التأمين الصحي الشامل»، لضم محافظات جديدة للمنظومة، إلى جانب استكمال مشروعات التطوير ورفع الكفاءة للمستشفيات القائمة.

وفيما يخص قطاع التعليم، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مخصصات التعليم قبل الجامعي شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 11.5%، بهدف تعزيز الإنفاق على منظومة التعليم العام والفني، والتي تتضمن التوسع الطموح بإنشاء 100 مدرسة مصرية يابانية جديدة، فضلاً عن تدشين العديد من المدارس الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، لإعداد كوادر وأجيال شابة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.

وفي ختام الزيارة، وجه الدكتور أحمد رستم الشكر والتقدير للمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة على جهودهم المتواصلة، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين فرق العمل في الوزارة والمحافظة لتذليل أية عقبات وتوفير كافة الاعتمادات والاحتياجات اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروعات القائمة ودخولها الخدمة في أسرع وقت.

التخطيط التنمية الاقتصادية الأقصر البر الغربي

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