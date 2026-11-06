سهير المرشدي: العودة إلى المسرح مرهونة بنص يضيف إلى مشواري الفني

كشفت الفنانة القديرة سهير المرشدي عن إمكانية عودتها للوقوف على خشبة المسرح، وذلك بعد سنوات من الغياب.

وقالت سهير المرشدي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إنها تأمل في العودة إلى المسرح مرة أخرى، ولكن ذلك يتوقف على النص المسرحي، موضحة: «لو وجدت نصًا مسرحيًا يضيف إلى مشواري الفني وإلى الأعمال المسرحية التي قدمتها، ويضيف إلى المتلقي أيضًا، فلن أستطيع أن أقدم دورًا سبق أن قدمته من قبل».

واستكملت المرشدي: «الشخصية الوحيدة التي يمكن أن أعيد تقديمها هي شخصية السيدة الصعيدية التي تسعى إلى الثأر، لأني أشعر بأنني أقدم رسالة، وأسعى من خلالها إلى إحداث تغيير في المجتمع».