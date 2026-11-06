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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصري الديمقراطي: اللائحة كانت تسمح باستمرار فريد زهران رئيسا للحزب لكنه فضل تداول السلطة

أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي
أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي
عبد الرحمن سرحان

قال النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن اللائحة الداخلية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كانت تتيح للدكتور فريد زهران الاستمرار في منصبه رئيسًا للحزب، إلا أن أعضاء الحزب اختاروا الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة، وإتاحة الفرصة لتجديد القيادة الحزبية.

وأوضح فايد، خلال كلمته بالمؤتمر العام للحزب، أن الدكتور فريد زهران سيصبح رئيسًا سابقًا للحزب، في خطوة تعكس التوجه نحو ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتداول المسؤولية داخل الكيانات الحزبية.

ويعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤتمره العام بالتزامن مع إجراء انتخابات المرحلة الأولى، التي تتضمن اختيار رئيس الحزب وانتخاب 60 عضوًا مكملًا للهيئة العليا.

وتُعد هذه الانتخابات محطة تنظيمية مهمة في مسار الحزب، حيث تستهدف تجديد تشكيل قياداته واستكمال بناء مؤسساته، على أن تتضمن المرحلة الثانية، التي لم يُحدد موعدها بعد، انتخاب الأمين العام ومساعديه، ونواب رئيس الحزب، وأمناء الأمانات المركزية.

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