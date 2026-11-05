محمود ممدوح: عماد متعب مثلي الأعلى.. واستلهمت هدفي أمام زد من رونالدو

كشف محمود ممدوح، لاعب مودرن سبورت، عن مثله الأعلى في الملاعب، مؤكدًا إعجابه الكبير بمهاجم الأهلي السابق عماد متعب، كما تحدث عن كواليس تسجيله هدفًا مميزًا أمام فريق زد، مستلهمًا فكرته من هدف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال محمود ممدوح، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد مصر»: «مثلي الأعلى في مصر الكابتن عماد متعب. بصراحة أنا بحب متعب جدًا، وأنا صغير كنت بتفرج عليه. هو ليه استايل معين في الملعب، وليه أهداف معينة كده، وبيجيب أجوان صعب إني أجيبها، بس إن شاء الله أتعلم منه وأجيبها».

وأضاف: «أنا قبل ماتش زد كنت قاعد بالليل في الأوضة، اتفرجت على جون رونالدو في اليوفي، وقلت أنا نفسي أجيب جون زي ده. هو أكيد محدش هيطلع الجامب بتاع رونالدو، بس يبقى قريب منه».

وتابع: «وسبحان الله جاتلي في الماتش تاني يوم، ومترددتش لحظة إني أعملها، والحمد لله ربنا كرمني بيها وجت».