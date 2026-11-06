سكولاري عن اعتزال رونالدو: ستظل حاضرًا في قلبي ولن تنساك البرتغال

وجه البرازيلي لويز فيليبي سكولاري، المدير الفني الأسبق لمنتخب البرتغال، رسالة مؤثرة إلى الأسطورة كريستيانو رونالدو، عقب إعلانه اعتزال كرة القدم الدولية وإنهاء مسيرته مع المنتخب البرتغالي بعد 23 عامًا من العطاء.

وأشاد سكولاري، الذي كان أول مدرب يستدعي رونالدو لتمثيل المنتخب البرتغالي، بما قدمه النجم المخضرم طوال مسيرته الدولية، مؤكدًا أنه أحد أفضل اللاعبين الذين حظي بشرف تدريبهم، سواء على المستوى الرياضي أو الإنساني.

وقال سكولاري في رسالته: «كريستيانو أحد أفضل اللاعبين الذين حظيت بشرف تدريبهم في حياتي، ليس فقط كلاعب، بل أيضًا كإنسان. لقد حقق كل ما أراده بفضل اجتهاده وامتلاكه قدرات استثنائية».

وأضاف: «أنا سعيد بالقرار الذي اتخذه، وسيظل دائمًا حاضرًا في قلبي. رونالدو، لقد اتخذت القرار الصحيح، وستظل أحد الرياضيين الذين لن تنساهم البرتغال أبدًا».

وتابع المدرب البرازيلي: «بصفتي صديقك وأحد المعجبين بك، لن أنسى أبدًا ما قدمته لي ولزملائك في الفريق. أتمنى لك كل التوفيق دائمًا».

وكان كريستيانو رونالدو قد أعلن اعتزاله كرة القدم الدولية مع منتخب البرتغال، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه خلاله رسالة وداع إلى الجماهير البرتغالية، معلنًا نهاية رحلته التي امتدت لأكثر من عقدين.

وقال رونالدو في رسالته: «إلى الشعب البرتغالي، حانت لحظة خلع القميص رقم 7، بعد 23 عامًا تشرفت خلالها بتمثيل البرتغال والدفاع عن ألوانها في ملاعب العالم»، مضيفًا: «لم يكن القرار سهلًا، لكن حان وقت تسليم الراية».

وترك رونالدو بصمة استثنائية في تاريخ المنتخب البرتغالي، بعدما أصبح الهداف التاريخي لكرة القدم الدولية، وقاد بلاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية عام 2016، إلى جانب الفوز بدوري الأمم الأوروبية.

ويعد النجم البرتغالي أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بعدما ساهم في كتابة فصل ذهبي مع منتخب بلاده، ليحظى بإشادة واسعة من زملائه ومدربيه وجماهير اللعبة حول العالم.

ومن المقرر أن يواصل رونالدو مشواره الاحترافي على مستوى الأندية، في ظل ارتباطه بنادي النصر السعودي، رغم إسدال الستار على رحلته الدولية مع منتخب البرتغال.