تكريما لـ كريستيانو رونالدو.. إيقاف مباراة البرتغال والدنمارك في الدقيقة السابعة

كشفت تقارير صحفية عن تجهيز الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تكريمًا استثنائيًا للأسطورة كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة منتخب البرتغال أمام الدنمارك، المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وبحسب التقارير، من المنتظر إيقاف المباراة في الدقيقة السابعة، للسماح للجماهير واللاعبين بتوجيه تحية خاصة لرونالدو، في لفتة رمزية تقديرًا لمسيرته التاريخية مع المنتخب البرتغالي، عقب إعلانه اعتزال اللعب الدولي بعد رحلة امتدت لـ23 عامًا.

وأضافت التقارير أن لاعبي منتخب البرتغال سيدخلون أرض الملعب وهم يرتدون القميص رقم 7، الذي ارتبط باسم رونالدو طوال مسيرته، كما يعتزم الاتحاد البرتغالي ترك الغرفة التي اعتاد النجم الأسطوري استخدامها خلال معسكرات المنتخب خالية، تخليدًا لإرثه مع الفريق.

وكان رونالدو أعلن اعتزاله اللعب الدولي، بعدما خاض 234 مباراة بقميص منتخب البرتغال، سجل خلالها 146 هدفًا، ليختتم واحدة من أعظم المسيرات الدولية في تاريخ كرة القدم.