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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برناردو سيلفا قائدا جديدا لمنتخب البرتغال بعد اعتزال رونالدو دوليا

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا
حمزة شعيب

بدأ منتخب البرتغال مرحلة جديدة بعد إعلان كريستيانو رونالدو، قائد الفريق ومهاجم النصر السعودي، اعتزاله اللعب الدولي، حيث استقر الجهاز الفني بقيادة خورخي جيسوس على اختيار برناردو سيلفا لتولي شارة القيادة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن جيسوس اختار برناردو سيلفا، لاعب ريال مدريد، قائدًا جديدًا للمنتخب البرتغالي، باعتباره صاحب أكبر عدد من المشاركات الدولية بين اللاعبين الحاليين بعد رونالدو، وفقًا للمعايير التي يعتمد عليها الجهاز الفني في تحديد القادة.

جيسوس يوضح معايير اختيار قائد البرتغال

وأوضح المدير الفني للمنتخب البرتغالي أن اختيار قائد الفريق وأعضاء مجموعة القيادة يعتمد بصورة أساسية على عدد المباريات الدولية، مشيرًا إلى وجود خمسة لاعبين يتصدرون قائمة الأكثر مشاركة مع المنتخب، وجميعهم سبق لهم العمل تحت قيادته خلال مسيرتهم.

وأكد جيسوس استمرار اعتماد هذا النظام خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن برناردو سيلفا يمتلك الرصيد الأكبر من المشاركات الدولية بين اللاعبين المتاحين بعد كريستيانو رونالدو.

وتضم مجموعة القيادة الجديدة إلى جانب برناردو سيلفا كلًا من برونو فرنانديز، وروبن دياز، وجواو كانسيلو، وروبن نيفيز، للمشاركة في تحمل المسؤوليات القيادية داخل المنتخب.

ترتيب قادة منتخب البرتغال بعد اعتزال رونالدو

وجاء ترتيب اللاعبين الخمسة وفقًا لعدد المشاركات الدولية على النحو التالي:

  • برناردو سيلفا: 115 مباراة دولية.
  • برونو فرنانديز: 97 مباراة دولية.
  • روبن دياز: 84 مباراة دولية.
  • جواو كانسيلو: 77 مباراة دولية.
  • روبن نيفيز: 73 مباراة دولية.

ومن المنتظر أن يتولى برناردو سيلفا ارتداء شارة القيادة خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، التي يخوض خلالها المنتخب البرتغالي مواجهتين أمام الدنمارك وويلز، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

البرتغال برناردو سيلفا منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو

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