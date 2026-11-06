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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عودة فرينكي دي يونج إلى قائمة هولندا قبل مواجهتي اليونان وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

منتخب هولندا
منتخب هولندا
حمزة شعيب

شهدت قائمة منتخب هولندا عودة فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، بعد غيابه عن أول أربع مباريات للفريق في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال منافسات كأس العالم 2026.

وأعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لمنتخب هولندا، قائمة تضم 25 لاعبًا استعدادًا لخوض مواجهتي اليونان وألمانيا، خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

قائمة منتخب هولندا لمعسكر نوفمبر

وجاءت قائمة منتخب هولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك فليكن، روبن روفس، بارت فيربروجين.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، دينزل دومفريس، لوتشاريل خيرترويدا، يان بول فان هيكه، إيان ماتسن، يورين تيمبر، ميكي فان دي فين.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، تيون كوبمينرز، تيجاني رايندرز، جوس تيل، كوينتن تيمبر، جوي فيرمان، جفاي زيخييل.

خط الهجوم: روبن فان بوميل، بريان بروبي، كودي جاكبو، جاستن كلويفرت، نوا لانج، دونيل مالين، ميكس ميردينك، كريسينسيو سامرفيل.

مواعيد مباريات هولندا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الهولندي مبارياته خلال فترة التوقف الدولي بمواجهة اليونان يوم 13 نوفمبر الجاري، قبل أن يحل ضيفًا على منتخب ألمانيا في العاصمة برلين يوم 16 من الشهر نفسه.

ويتقاسم منتخب هولندا صدارة المجموعة الأولى بالمستوى الثاني مع نظيره اليوناني، برصيد 8 نقاط لكل منهما، بينما يأتي المنتخب الألماني في المركز التالي برصيد 5 نقاط، ما يمنح المواجهتين أهمية كبيرة في تحديد ترتيب المجموعة.

دي يونج قائمة هولندا دوري الأمم الأوروبية اليونان ألمانيا

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