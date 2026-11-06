انضمام ماكينزي.. قائمة منتخب أمريكا لمواجهة هايتي

انضم مارك ماكينزي إلى قائمة المنتخب الأمريكي بدلاً من المدافع المصاب جورج كامبل، وذلك استعداداً لمواجهة هايتي في ربع نهائي دوري أمم الكونكاكاف.



ويبلغ ماكينزي من العمر 27 عاماً، ويلعب في خط الدفاع لصالح نادي تولوز الفرنسي، كما كان ضمن تشكيلة المنتخب في كأس العالم هذا العام.



أما كامبل، البالغ من العمر 25 عاماً، فقد تعرض لإصابة في الفخذ يوم الثلاثاء أثناء مشاركته مع فريقه الإنجليزي، وست بروميتش ألبيون.



وسيواجه المنتخب الأمريكي (المصنف 16 عالمياً) نظيره الهايتي (المصنف 84 عالمياً) في مواجهتين؛ الأولى في 14 نوفمبر في ميامي، والثانية في 17 نوفمبر في سينسيناتي، وتحدد هاتان المباراتان المتأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم، الذي سيُقام في الفترة من 22 إلى 30 مارس على ملعب "صوفي" في إنجلوود بولاية كاليفورنيا.



وجاءت قائمة أمريكا كالتالي:



حراس المرمى: مات فريز (نيويورك سيتي)، دييجو كوتشين (لينجبي)، برايان شواكي (ناشفيل)

خط الدفاع: ريد بيكر-وايتينج (ناشفيل)، سيرجينو ديست (آيندهوفن)، أليكس فريمان (فياريال)، مارك ماكينزي (تولوز)، نيل بيير (فيلادلفيا)، برايان رينولدز (رين)، كريس ريتشاردز (كريستال بالاس)، أنتوني روبنسون (فولهام)، أوستون تراستي (سيلتيك)



خط الوسط: تايلر آدامز (بورنموث)، ماثيس ألبرت (بوروسيا دورتموند)، سيباستيان بيرهالتر (ميدلزبره)، سانتياغو كاستانيدا (بادربورن)، ويستون ماكيني (يوفنتوس)، أدري محمدي (نيويورك ريد بولز)، جيو رينا (ستراسبورغ)، مالك تيلمان (باير ليفركوزن)



خط الهجوم: فولارين بالوجون (موناكو)، جاستن إليس (أورلاندو)، جوليان هول (نيويورك ريد بولز)، كريستيان بوليسيتش (ميلان)، كافان سوليفان (فيلادلفيا).