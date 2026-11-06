9 لاعبين خارج حسابات الأهلي أمام السكة الحديد.. تعرف على قائمة المستبعدين

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قائمة اللاعبين المستبعدين من مواجهة السكة الحديد، في إطار استعدادات الفريق للمباراة المقبلة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

9 لاعبين خارج حسابات الأهلي أمام السكة الحديد

وشهدت قائمة الغيابات خروج 9 لاعبين من حسابات الجهاز الفني، وهم مصطفى شوبير، وإمام عاشور، وأحمد خالد كباكا، وأقطاي عبد الله، ومروان عطية، وطاهر محمد طاهر، وياسين مرعي، وأحمد نبيل كوكا، وعمر سيد معوض.

وجاء استبعاد هذه المجموعة من حسابات المباراة في ظل توجه الجهاز الفني لإجراء تغييرات على قائمة الفريق، ومنح الفرصة لعدد من العناصر الأخرى، إلى جانب التعامل مع احتياجات اللاعبين الفنية والبدنية خلال المرحلة الحالية من الموسم.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق أقصى استفادة من مواجهة السكة الحديد، من خلال تجهيز أكبر عدد من اللاعبين ومنح الفرصة للعناصر التي تحتاج إلى المشاركة، خاصة في ظل ضغط المباريات وتعدد الارتباطات المحلية والقارية للفريق الأحمر.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ظهور عدد من الوجوه التي يسعى الجهاز الفني لتقييم مستواها، تمهيدًا للاستعانة بها في المواجهات المقبلة وفقًا لاحتياجات الفريق.

عموتة يعلن قائمة الأهلي لمباراة السكة الحديد في كأس مصر



الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة السكة الحديد في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها مساء غد السبت على استاد القاهرة.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:



محمد الشناوي، أشرف داري، أحمد عيد، هادي رياض، ياسر إبراهيم، أحمد رضا، سفيان بنجديدة، منصـف بقرار، كريم الدبيس، أكرم توفيق، حسين الشحات، عمر الساعي، أشرف بن شرقي، محمد مجدي أفشة، علي محمود، توفيق محمد، أحمد سيد زيزو، كريم فؤاد، محمد هاني، محمد رأفت، حمزة علاء، محمد عبد الله، محمود صلاح.