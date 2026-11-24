استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، السفير ميجيل أليمان أورتياجا، سفير جمهورية بيرو بالقاهرة، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية ، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون السياحي والثقافي بين محافظة الأقصر وجمهورية بيرو، وتبادل الخبرات في المجالات السياحية والثقافية والفنية، بما يسهم في التعريف بالتراث الحضاري والثقافي للبلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وأعرب سفير بيرو، خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة محافظة الأقصر، وتقديره لما تتمتع به من إرث حضاري وتاريخي فريد وباعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية، معربا عن رغبته في العمل على تعزيز التبادل السياحي والثقافي والفني بين الجانبين، بما يفتح مجالات أوسع للتعاون والتواصل بين الشعبين .

من جانبه، رحب محافظ الأقصر، بسفير دولة بيرو والوفد المرافق على أرض محافظة الأقصر، مؤكدا أن المحافظة ترحب بكافة أشكال التعاون مع دولة بيرو ، وعلى رأسها التعاون في المجال السياحي والثقافي، مؤكدا حرص المحافظة على دعم الفعاليات التي تسهم في مد جسور التواصل بين الثقافات المختلفة، وإبراز التنوع الحضاري والثقافي للشعوب، بما يعزز مكانة الأقصر على خريطة الفعاليات الثقافية والسياحية الدولية.

تأتى الزيارة على هامش استضافة مكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر معرض للفنون التراثية والشعبية من دولة بيرو ، الذي يضم نحو 120 قطعة فنية تمثل التراث الثقافي لجمهورية بيرو ، في إطار تعزيز التبادل الثقافي وإتاحة الفرصة للتعرف على ملامح الفنون والتراث الشعبي الذى يمثل دولة بيرو.