انتقد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، المستوى الذي ظهر به الفريق الأحمر خلال مواجهة بيراميدز، مؤكدًا أن ما يقدمه الفريق حاليًا يمثل تراجعًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أنه يشعر بالشفقة على اللاعبين بسبب الحالة التي وصلوا إليها.

وقال ياسر ريان خلال حواره ببرنامج ستاد المحور إن الأهلي لا يقدم أداءً ولا يمتلك الروح داخل الملعب، مضيفًا: «لأول مرة في تاريخ النادي أشوف الفريق بهذا الشكل»، مؤكدًا أن بيراميدز كان الطرف الأفضل واستحوذ على مجريات المباراة وفرض سيطرته بشكل واضح.

وأضاف نجم الأهلي السابق أنه لو كان مسؤولًا في نادي بيراميدز لوقّع عقوبات على اللاعبين بسبب عدم استغلال الحالة السيئة التي يمر بها الأهلي، موضحًا أن مثل هذه الفرصة قد لا تتكرر كثيرًا.

وتابع ريان أنه شعر بأن لاعبي الأهلي كانوا في حالة ارتباك وخوف خلال المباراة، لافتًا إلى أن خروج الجماهير من المدرجات خلال آخر ربع ساعة كان مشهدًا لم يعتد رؤيته من قبل، ويعكس حجم الغضب والإحباط لدى الجماهير.

وتوقع ياسر ريان أن يشهد شهر يناير المقبل تغييرات كبيرة في قائمة الأهلي، مرجحًا عرض 7 لاعبين للبيع، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى التعاقد مع مدير فني جديد خلال فترة التوقف الدولي، حتى يحصل على الوقت الكافي للتعرف على الفريق وتصحيح الأخطاء.

وشدد ريان على ضرورة عودة جراديشار إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، معتبرًا أنه أفضل من سفيان بن جديدة، وأن الفريق يحتاج إلى الاستفادة من قدراته الهجومية.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق لا يزال قادرًا على التتويج بلقب الدوري، لكنه يحتاج إلى استعادة شخصيته من خلال تغيير الجهاز الفني والتعاقد مع مدرب قادر على إعادة الروح للفريق، مشيرًا إلى أن حسام البدري أو عماد النحاس يمكنهما القيام بهذه المهمة.