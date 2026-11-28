كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود تأثيرات فسيولوجية غير ملحوظة لقيادة السيارات على جسم الإنسان، بعدما رصد الباحثون اختلافا واضحا في نمط نشاط القلب أثناء الجلوس خلف المقود، مقارنة بالأنشطة اليومية الأخرى التي تتسم بقلة الحركة.

وتشير النتائج إلى أن القيادة قد تجعل القلب يعمل بمستوى من النشاط المرتفع بصورة أكثر استمرارية، رغم أن السائق لا يبذل مجهودا بدنيا كبيرا، وهو ما يفتح المجال أمام تساؤلات بشأن التأثيرات الصحية المحتملة للقيادة لفترات طويلة ومتكررة.

ونقل موقع "ساينس أليرت" عن إيوانيس بافليديس، عالم الحاسوب بجامعة هيوستن الأميركية، توضيحه أن القيادة تتطلب تركيزا مستمرا وقدرة على اتخاذ القرارات والاستعداد للاستجابة السريعة للمواقف المختلفة على الطريق.

وأشار إلى أن الجسم قد يبدو في حالة راحة أثناء القيادة، لكن العقل يظل في حالة نشاط متواصل، وهو ما ينعكس على طريقة عمل القلب.

شارك في البحث 57 شخصا بالغا، بينهم 30 رجلا و27 امرأة، بمتوسط أعمار بلغ 26.2 عاما، واستمرت عملية مراقبتهم لمدة أسبوع كامل.

وارتدى المشاركون ساعات Apple Watch لمتابعة معدلات ضربات القلب، بينما استخدم الباحثون الهواتف الذكية وأجهزة مثبتة داخل السيارات لجمع بيانات حول تحركات المشاركين وأنشطتهم اليومية على مدار اليوم.

وبلغ إجمالي فترة المراقبة نحو 3 آلاف ساعة، تضمنت أكثر من 300 ساعة من القيادة موزعة على قرابة ألف رحلة.

وأظهرت البيانات أن القيادة استحوذت على 10.4% من إجمالي الوقت الذي تمت مراقبته، مقابل 3.2% للأنشطة البدنية، بينما شكلت الأنشطة الأخرى التي تتسم بقلة الحركة نحو 86.4%.

ورغم تقارب متوسط معدلات ضربات القلب أثناء القيادة والأنشطة الخاملة الأخرى، اكتشف الباحثون اختلافا مهما في استمرار ارتفاع النبض مقارنة بمعدل الراحة الأساسي.

فخلال الأنشطة الأخرى قليلة الحركة، ظل معدل ضربات القلب أعلى من المستوى الأساسي خلال 81% من الوقت، بينما ارتفعت هذه النسبة أثناء القيادة إلى 94%.

كما أظهرت النتائج أن ضربات القلب كانت تتذبذب ضمن نطاق أضيق أثناء القيادة، مع انخفاض معدل عودتها إلى المستوى الأساسي إلى نحو نصف المعدل المسجل خلال الأنشطة الأخرى.

يرجح الباحثون أن السبب يرتبط بضرورة الحفاظ على مستوى ثابت من الانتباه والتركيز، إلى جانب متابعة الطريق وتوقع تحركات السيارات الأخرى والاستعداد للتعامل مع المواقف المفاجئة.

وتختلف القيادة عن الأنشطة الخاملة الأخرى، مثل الجلوس أو مشاهدة التلفزيون، لأنها تتضمن مجموعة مستمرة من المتطلبات الذهنية والإدراكية والحركية.

ورصد الباحثون هذه الاختلافات خلال أيام العمل والعطلات الأسبوعية، ما يشير إلى أن نمط نشاط القلب المرتبط بالقيادة لا يرتبط فقط باختلاف طبيعة الأنشطة اليومية.

رغم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، لم يثبت الباحثون أن ارتفاع نشاط القلب أثناء القيادة يؤدي بالضرورة إلى أضرار صحية مباشرة.

لكنهم أشاروا إلى ضرورة دراسة التأثيرات المحتملة على المدى الطويل، خاصة لدى الأشخاص الذين يقضون ساعات يومية طويلة خلف المقود.

وأوضح بافليديس أن ارتفاع معدل ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضة يرتبط عادة بفوائد صحية، لأنه يصاحبه نشاط بدني وتكيفات فسيولوجية إيجابية، بينما يختلف الأمر أثناء القيادة، حيث يعمل القلب بمستوى أعلى من النشاط دون الحصول على فوائد التمارين الرياضية.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Digital Public Health، لتسلط الضوء على جانب غير معتاد من تأثير القيادة اليومية على جسم الإنسان، وتؤكد أهمية دراسة العلاقة بين الضغوط الذهنية ومتطلبات القيادة وصحة القلب.