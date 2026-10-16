تداول 19 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة بينما غادره 8 سفن ، ووصل إجمالى عدد السفن المتواجدة بالميناء 29 سفينة تحت الشحن والتفريغ، فيما بلغ عدد السفن المتداول عليها 19 سفينة .

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أن حركة الصادرات من البضائع بلغت 23 ألفا و140 طنا، تشمل 7190 طن يوريا و2500 طن جبس معبأ و1883 طن كليكر و11567 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41 ألفا و201 طن، فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 727 حاوية، وبلغ الوارد من الحاويات 155 حاوية، بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2740 حاوية، ووصل رصيد صومعة الغلال فى القطاع الخاص 16795 طنا .