تداول 19سفينة حاويات وبضائع عامه بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة .. بينما غادرت 8 سفن ، وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23140 طنا تشمل : 7190 طن يوريا و 2500 طن جبس معبأ و 1883 طن كلينكر و 11567 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41201 طن تشمل : 8200 طن حديد و 400 طن قمح و 1220 طن خشب زان و 2800 ابلاكاش و 17266 طن ذرة و 1131 طن خردة و 5250 طن فول و 1100 طن بذرة كتان و 2343 طن زيت طعام و 1491 طن بضائع متنوعة .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 727 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 155 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2740 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 16795 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5589 حركة .