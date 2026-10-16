تحركات ميدانية موسعة لتحسين الخدمات ورفع كفاءة المرافق بمدن دمياط

أعلنت محافظة دمياط عن تكثيف الجهود الميدانية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة المرافق العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى دمياط، وبمتابعة الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، تواصل الوحدات المحلية جهودها اليومية في ملفات النظافة العامة والإنارة ورفع الإشغالات والتصدي للمخالفات، إلى جانب متابعة ملفات التصالح وتيسير الخدمات الحكومية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضاري.

مركز الزرقا

و على هذا الصعيد، شهد مركز ومدينة الزرقا استمرار جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث عُقد لقاء جماهيري بديوان عام المركز للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم، والعمل على دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على أهمية عقد اللقاءات الدورية وتعزيز التواصل المباشر مع الأهالي.



كما تمت متابعة سير العمل بالإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي، والوقوف على معدلات الإنجاز بملفات التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مع التشديد على سرعة فحص الطلبات المستوفاة وإجراء المعاينات اللازمة وتذليل العقبات أمام المواطنين. وفي إطار الارتقاء بالمظهر الحضاري، تواصلت أعمال صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الخلايا وتركيب اللمبات الموفرة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات بالمدينة والقرى التابعة. كما استمرت أعمال تنفيذ المطبات الصناعية بشارع الثورة بمشاركة المجتمع المدني، للحد من السرعات الزائدة والحوادث وتعزيز عوامل السلامة والأمان للمواطنين.

كفر سعد

وفي مركز ومدينة كفر سعد، تواصلت الجهود الميدانية لتحسين مستوى الخدمات، حيث تمت متابعة أعمال الصرف الصحي بشارع السوق بقرية الوسطاني، والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي. كما نفذت حملة للتوعية بملف التصالح في مخالفات البناء وحث المواطنين على استكمال الإجراءات المطلوبة بالمركز التكنولوجي، بالتوازي مع تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بنطاق المركز والمدينة.



وفي إطار تشديد الرقابة على الأسواق، نفذت حملة مكبرة للسلامة الغذائية لمتابعة المحال التجارية والتأكد من صلاحية السلع للاستهلاك الآدمي ومراجعة الأسعار والإعلان عنها، وشملت محال السوبر ماركت والبقالة والجزارة والأسماك والخضروات والفاكهة، وأسفرت عن رصد عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ميت أبو غالب

أما بمدينة ميت أبو غالب، فتواصلت المتابعة الميدانية لمختلف القطاعات الخدمية، حيث تمت متابعة أعمال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تذليل العقبات وسرعة إنهاء الطلبات. كما جرى المرور على موقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة وحسن معاملة الركاب، مع التشديد على سرعة التعامل مع الشكاوى.



وامتدت الجهود إلى متابعة انتظام العملية التعليمية بمدرسة الدكتور عبد العظيم البساطي الثانوية، والاطمئنان على سير الدراسة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، إلى جانب المرور على السلخانة والتأكيد على استمرار أعمال النظافة والتأكد من وجود مسؤول الذبح والطبيب البيطري. وفي سياق متصل، نظمت وحدة السكان ندوة توعوية بالتعاون مع الإدارة الصحية بكفر سعد وإدارة التضامن الاجتماعي بميت أبو غالب، استهدفت مكلفات الخدمة العامة، وتناولت التوعية بالصحة النفسية والكشف المبكر عن أورام الثدي ومبادرتي فحص المقبلين على الزواج وصحة المرأة.

فارسكور

وفي مركز ومدينة فارسكور، تواصلت جهود المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات بالمدينة والقرى التابعة، حيث عُقد اجتماع مع نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية ومسؤولي الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي والمتغيرات المكانية، لمناقشة أبرز التحديات وسبل تسريع العمل بملفات التصالح، والتصدي لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتحسين مستوى النظافة وصيانة الإنارة العامة ورفع الإشغالات، مع سرعة التعامل مع طلبات منظومة المتغيرات المكانية.

وفي إطار الحفاظ على البيئة والصحة العامة، استمرت حملات النظافة الصباحية والمسائية ورفع المخلفات بقرى المركز، ومنها قرية الضهره، إلى جانب متابعة أعمال المركز التكنولوجي وملفات التصالح. كما جرى التصدي لمخالفة بناء بالطوب الأبيض البلوك على أرض زراعية بقرية الرياض على مساحة 150 متراً، وإزالتها إزالة فورية في المهد. وشهدت قرية البراشية تنفيذ أعمال تحصين للكلاب الحرة بالتنسيق بين إدارة الطب البيطري وقسم الصحة العامة وإدارة شؤون البيئة، ضمن جهود الدولة للحد من انتشار مرض السعار والأمراض المشتركة وحماية المواطنين.

وفي مدينة السرو، تواصلت أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المرافق، حيث نُفذت حملات لكنس وتجريف الأتربة ورفع المخلفات ورش المياه بشوارع المدينة، إلى جانب إزالة الغاب والحشائش بطريق كورنيش النيل، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية والحفاظ على المظهر الحضاري.

الإنارة العمومية



وفي إطار تحسين مستوى الإنارة العامة، تمت متابعة أعمال إصلاح وصيانة الكشافات ورفع كفاءة الإضاءة بالشوارع، فضلًا عن تكثيف المرور على المحال والأنشطة التجارية للتوعية بأهمية استخراج التراخيص وتقنين الأوضاع وفقًا لقانون المحال العامة، ومراجعة الاشتراطات البيئية والأمنية وتدابير الحماية المدنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات. كما تمت متابعة أعمال المركز التكنولوجي ومعدلات الإنجاز بملفات التصالح، مع مراجعة الطلبات والمستندات وسرعة إنهاء الملفات المستوفاة والاستماع إلى مطالب المواطنين. وفي سياق التصدي للمخالفات، نفذت أعمال إزالة لسمل وسور حديد وبوابة للبناء بالمخالفة، تأكيدًا على التعامل الفوري مع المخالفات وتطبيق القانون.

وفي مركز ومدينة دمياط، تواصلت جهود تحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات بالقرى التابعة، حيث نفذت أعمال تجريف ورفع التراكمات بقرية البصارطة، إلى جانب إزالة أعمال مخالفة بأحد العقارات بالقرية، بالتوازي مع متابعة رفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بقرية الشعراء، ومنع التعديات على الطريق العام أو إعاقة حركة المواطنين.

كما شهدت مدينة دمياط استمرار أعمال النظافة خلال الفترة المسائية، من خلال كنس الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع المخلفات والرمال والأتربة وتجريف الطرق، في إطار خطة المتابعة اليومية لتحسين البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مدينة عزبة البرج، تواصلت جهود رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، من خلال متابعة حالة أعمدة الإنارة والتعامل مع الأعطال وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة بالشوارع والمناطق المختلفة، بما يعزز عوامل السلامة والأمان ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وفي إطار دعم الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المناطق، شهدت مدينة كفر البطيخ استمرار اللقاءات اليومية والتواصل المباشر مع المواطنين داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة الطلبات والشكاوى والعمل على تيسير الإجراءات، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، ومتابعة الخدمات المختلفة بالمركز والقرى التابعة.

كما تواصلت الجولات الميدانية بقرية تفتيش السرو لمتابعة مواقف السيارات وأعمال النظافة والإنارة العامة، فضلًا عن متابعة أعمال التدبيش بطريق الهرنة بقرية الغنيمية، بما يدعم تحسين كفاءة الطرق والمرافق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وتؤكد محافظة دمياط استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والقرى، والتعامل الفوري مع الشكاوى والمخالفات، وتكثيف جهود النظافة ورفع الإشغالات وصيانة المرافق، مع مواصلة تيسير الخدمات الحكومية وتسريع إنجاز ملفات التصالح، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.