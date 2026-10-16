الممر اللوجيستي طنطا- المنصورة- دمياط.. شرايين تربط مناطق الإنتاج بالموانئ

يُعد مشروع الممر اللوجيستي (طنطا / المنصورة / دمياط) أحد أهم المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز حركة التجارة ونقل البضائع في مصر، حيث يربط بين قلب الدلتا والموانئ البحرية وفق أحدث النظم العالمية.

مكونات ومسار الممر اللوجيستي

​يتكون الممر اللوجيستي من (المنطقة اللوجستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة – ميناء دمياط). يبدأ المسار من المنطقة اللوجستية بطنطا في قلب الدلتا، والتي تخدم مناطق الإنتاج الزراعي في وسط الدلتا والمناطق الصناعية في (قويسنا – طنطا – كفر الزيات – المحلة – المنصورة)، ليتم ربطها بميناء دمياط عبر خط السكة الحديد (طنطا / المنصورة / دمياط) مروراً بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة.

​أهداف المشروع التنموية

​يهدف المشروع لزيادة عوامل الأمان ورفع كفاءة الخطوط، فضلاً عن تعظيم حركة نقل البضائع من وإلى ميناء دمياط، وربط الميناء بصوامع الغلال في سندوب بالمنصورة، بما يسهم في دعم منظومة النقل الأخضر والذكي.

​تفاصيل تطوير خط السكك الحديدية (طنطا / المنصورة / دمياط)

​ينقسم مشروع تطوير خط السكك الحديدية إلى قسمين رئيسيين:

​القسم الأول: تحديث أنظمة الإشارات على كامل الخط (يشمل المسار الفردي لخط المنصورة / دمياط بعد الازدواج والمسار المزدوج طنطا / المنصورة) بطول 119 كم، لتصبح الإشارات عاملة بنظام الارتباط الإلكتروني الحديث بدلاً من النظام الميكانيكي الحالي.

​القسم الثاني: ازدواج المسافة من المنصورة / دمياط بطول 65 كم، حيث تبلغ نسبة تنفيذ أعمال الجسور الحالية 4%.