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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دمياط: تنفيذ 77% من أعمال مشروع إنشاء سوق الجمعة بمنطقة شطا

منطقة شطا المقام
منطقة شطا المقام
أ ش أ

أعلنت محافظة دمياط تنفيذ 77% من أعمال مشروع إنشاء سوق الجمعة بمنطقة شطا، والمقام على مساحة 10.280 مترًا مربعًا.

وأجرى محافظ دمياط حسام الدين فوزي، جولة تفقدية، اليوم الأحد؛ لمتابعة الموقف التنفيذي من المشروع، حيث استعرض عصام الغربلي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي مكونات المشروع الذي يضم 308 باكيات، بالإضافة إلى مطعم، وساحات انتظار.

كما تفقد محافظ دمياط موقع المشروع والأعمال الجارية به؛ لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات العمل.

وعلى هامش الجولة، التقى المحافظ بأحد المواطنين الذي عرض شكواه بشأن وجود تجمعات للقمامة بالمنطقة التي يسكن بها، ووجّه على الفور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالتوجه إلى الموقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع تجمعات القمامة، وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.

وفي سياق آخر، بحث محافظ دمياط، مع رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، الدكتور أحمد هريدي سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين المحافظة والوزارة؛ بهدف دعم كفاءة منظومة العمل المالي والإداري وتطوير الأداء.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع رئيس قطاع الحسابات لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بالجوانب المالية والإدارية بالمحافظة، والعمل على وضع آليات تسهم في رفع كفاءة التشغيل المالي بمديريات الخدمات والمراكز التابعة، تيسيرًا للإجراءات وتحقيقًا للأهداف التنموية المنشودة داخل المحافظة.

محافظة دمياط سوق الجمعة منطقة شطا المقام

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