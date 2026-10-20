ميناء دمياط يتداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادرته 9 سفن ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء- فى بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 12546 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5423 شاحنة .

وأشار البيان إلي أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27963 طنا ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47196 طنا ، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 302حاوية مكافئة و عدد الحاويات الواردة 438 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 504 حاويات مكافئة .