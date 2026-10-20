بتخفيضات.. محافظ دمياط يفتتح معرض السلع المعمرة ومستلزمات المنزل

افتتح الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، معرض السلع المعمرة ومستلزمات المنزل 2026، بنادي المهندسين بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب مهندسي مصر، والمهندس السيد حسن، الأمين المساعد لنقابة المهندسين المصرية، والمهندس شريف كامل، نقيب المهندسين بدمياط، والنائب فوزي الجوجري، والنائب السيد الغيطاني، عضوي مجلس النواب، والنائب أمير الصديق، عضو مجلس الشيوخ.

افتتاح المعرض

عقب الافتتاح، تفقد «المحافظ» أجنحة المعرض، الذي تبلغ قيمة التمويل المخصصة له 50 مليون جنيه، ويضم مجموعة متنوعة من السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل، بمشاركة عدد كبير من الشركات التي تقدم منتجاتها ، بما يتيح للمهندسين الحصول على احتياجاتهم بأسعار تنافسية.

تسهيلات الشراء

ويتيح المعرض لكل مهندس إمكانية الشراء بحد ائتماني يصل إلى 100 ألف جنيه، بنظام التقسيط على مدار عامين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المهندسين وأسرهم، وتيسير حصولهم على مستلزمات المنزل.

وأشاد محافظ دمياط بمستوى المعروضات وجودتها وتنوعها، وما يقدمه المعرض من أسعار مناسبة وتسهيلات في السداد، مؤكدًا أهمية هذه المبادرات في دعم المهندسين وتلبية احتياجاتهم، ومثمنًا جهود نقابة المهندسين في تنظيم المعرض وتوفير مزايا وخدمات تسهم في تحسين مستوى معيشة أعضائها.

وفي ختام جولته، وجه «المحافظ» الشكر والتحية إلى نقيب مهندسي مصر على جهود النقابة في تنظيم المعرض، متمنيًا للقائمين عليه دوام التوفيق والسداد.