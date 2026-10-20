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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكريم 54 سيدة و11 جمعية في احتفالية برنامج دعم صاحبات المشروعات بمحافظة دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

شهد  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، بمكتبة مصر العامة، احتفالية تكريم الفائزات بأفضل خطط عمل للمشروعات ضمن برنامج «صاحبات المشروعات يمضين قدمًا»، الذي تنفذه منظمة العمل الدولية (ILO) بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وشركة ميثانكس مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، والسفير أولريك شانون، سفير كندا لدى القاهرة، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفني لشمال أفريقيا، والأستاذ محمد شندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، وممثلي الجهات الشريكة.

وخلال كلمته، أعرب محافظ دمياط عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تحتفي بنماذج مشرفة من السيدات صاحبات المشروعات، اللاتي أثبتن أن الإرادة والعمل الجاد هما أساس النجاح، وأن المرأة المصرية تمتلك من القدرات والإمكانات ما يؤهلها للإسهام بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

صاحبات المشروعات

وأوضح المحافظ أن برنامج «صاحبات المشروعات يمضين قدمًا» يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين، لدعم رائدات الأعمال وتنمية مهاراتهن وقدراتهن في إدارة مشروعاتهن وتطويرها، بما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع مشاركتها في النشاط الاقتصادي.

السيدات الفائزات

ووجه المحافظ خالص التهنئة إلى السيدات الفائزات، متمنيًا لهن مزيدًا من النجاح والتقدم، وأن تكون هذه الخطوة انطلاقة نحو مشروعات أكثر نموًا وتأثيرًا، تسهم في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.

ومن جانبه، أعرب السفير أولريك شانون، سفير كندا لدى القاهرة، عن اعتزازه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين في دعم رائدات الأعمال، ومساعدتهن على تعزيز دورهن في تنمية مجتمعاتهن ودعم أسرهن، ليصبحن نماذج ملهمة يُحتذى بها في المثابرة والإرادة والعمل الجاد.

وأكد أن نجاح جهود التنمية الدولية يُقاس باستدامة أثرها واتساع نطاق الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن البرنامج بدأ كمبادرة تنموية ثم تطور إلى شراكة فعالة استفادت منها مئات السيدات، من خلال التدريب والدعم اللازمين لتنمية مهاراتهن وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، بما يدعم قدرتهن على إدارة مشروعاتهن وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وفي كلمته، توجه إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفني لشمال أفريقيا، بالشكر إلى محافظ دمياط على دعمه لتنفيذ برامج المنظمة، التي تستهدف دعم ريادة الأعمال وتطوير المهارات الأساسية والفنية، بما يعزز فرص الوصول إلى عمل لائق، كما أعرب عن تقديره لشركة ميثانكس مصر لدعمها البرنامج ومساهمتها في تحقيق أهدافه التنموية.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ محمد شندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف توفير التدريب العملي والتوجيه والدعم اللازمين للسيدات، لمساعدتهن على فهم التحديات التي تواجه مشروعاتهن، واتخاذ قرارات مدروسة، وتطوير أعمالهن وتعزيز فرص نجاحها واستدامتها.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي استعرض أهداف البرنامج وأبرز جهوده في دعم صاحبات المشروعات، كما شهدت تكريم ٥٤ سيدة و١١ جمعية على مشاركتها فالتدريب ، تقديرًا لجهودهن وإسهاماتهن في البرنامج، وتشجيعًا على مواصلة تطوير المشروعات وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى نائب محافظ دمياط

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