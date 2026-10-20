محافظ دمياط يستقبل السفير الكندي ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

استقبل الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، صباح اليوم، بمكتبة مصر العامة، السفير أولريك شانون، سفير كندا لدى القاهرة، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفني لشمال أفريقيا، وذلك في إطار بحث ملفات العمل المشترك، وتمهيدًا لحضور احتفالية تكريم الفائزات في برنامج «صاحبات المشروعات يمضين قدمًا» تقديرًا لجهودهن ونجاحاتهن في تطوير مشروعاتهن.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، عن سعادته بالتعاون والشراكة مع الجانب الكندي ومنظمة العمل الدولية، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا، ويعزز دورها في إقامة المشروعات وتطويرها، ويفتح أمامها آفاقًا أوسع للمشاركة في جهود التنمية.

كما أعرب المحافظ عن تقديره للمبادرات والبرامج التي تسهم في دعم رائدات الأعمال وتنمية قدراتهن، متمنيًا استمرار التعاون المثمر وتحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال.

ومن جانبه، أعرب السفير أولريك شانون، سفير كندا لدى القاهرة، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أن المشروع التنموي امتد على مدار سنوات، واستفادت منه أعداد كبيرة من السيدات،ثم تبنته شركة ميثانكس مصر، بما يعكس أهمية استدامة المبادرات التنموية التي تستهدف دعم المرأة وتعزيز قدراتها الاقتصادية.