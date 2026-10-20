السيطرة على حريق داخل ورشة للتنر بإحدى قرى دمياط ولا خسائر في الأرواح

شهدت قرية حجاجة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، نشوب حريق داخل إحدى الورش بالقرية، والخاصه بالتمر، وهو مادة تستخدم في صناعه الاثاث سريعه الاشتعال، دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان قد ورد بلاغ اللواء وائل الاشوح مدير أمن دمياط، يفيد بنشوب حريق داخل أحد الورش بقريه حجاجه بمركز فارسكور.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق والوقوف على ملابسات الحريق وحصر الخسائر المادية الناجمة عنه.

واكدت المعاينة الأولية أن السبب في اشتعال النيران قد يكون ماس كهربائي ولا توجد خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.