شوبير يحذر الزمالك من مجموعة نارية.. 3 منافسين أبطال للدوري بجانب الأبيض

أكد الإعلامي أحمد شوبير صعوبة مجموعة نادي الزمالك في المنافسات الإفريقية، مشيرًا إلى أنها تضم أربعة أندية توجت بلقب الدوري المحلي في بلادها خلال الموسم الماضي، ما يزيد من قوة المنافسة ويجعل مهمة التأهل أكثر صعوبة.

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وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن مجموعة الزمالك تعد من أقوى المجموعات، في ظل وجود أندية تمتلك خبرات وإمكانات كبيرة، وسبق لها تحقيق البطولات المحلية، وهو ما يفرض على الفريق الأبيض التعامل بجدية مع جميع المواجهات.

وأضاف: «صدق أو لا تصدق، مجموعة الزمالك هي الوحيدة اللي فيها 4 أندية أبطال دوري عام الموسم الماضي»، موضحًا أن الزمالك توج بلقب الدوري المصري، بينما فاز يانج أفريكانز بالدوري التنزاني، وحصد مولودية الجزائر لقب الدوري الجزائري، وتوج الإفريقي بالدوري التونسي.

وأشار شوبير إلى أن وجود أربعة أبطال للدوريات المحلية في مجموعة واحدة يعكس حجم التحدي الذي ينتظر الزمالك، مؤكدًا أن المنافسة لن تكون سهلة في ظل تقارب طموحات الفرق المشاركة ورغبتها في تحقيق نتائج إيجابية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المجموعة، قائلًا: «فهي مجموعة نارية، مجموعة الزمالك صعبة للغاية»، في إشارة إلى ضرورة استعداد الفريق الأبيض بقوة للمباريات المقبلة، من أجل المنافسة على التأهل ومواصلة مشواره الإفريقي بنجاح.

وتضع هذه المعطيات الزمالك أمام اختبار قوي، يتطلب الحفاظ على التركيز واستغلال الفرص خلال المباريات، خاصة في ظل قوة المنافسين ورغبة كل فريق في إثبات قدرته على المنافسة على اللقب الإفريقي.