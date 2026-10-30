موعد مباراة الزمالك القادمة أمام وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة أمام نظيره وادي دجلة، يوم الاثنين المقبل الموافق 2 نوفمبر 2026، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، في إطار مشوار الفريق بالمسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الفارس الأبيض لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على التأهل إلى الأدوار المقبلة.

موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الزمالك أمام وادي دجلة يوم الاثنين 2 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ولم يُعلن بشكل مؤكد حتى الآن عن القناة الناقلة للمباراة، على أن يتم الكشف عن التفاصيل الخاصة بالبث قبل انطلاق المواجهة.

مباريات الزمالك المقبلة

وينتظر الزمالك عدد من المواجهات المهمة خلال الفترة المقبلة، حيث يلتقي مع مصر للتأمين يوم 6 نوفمبر ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

كما يواجه الفريق نظيره الجونة يوم 23 نوفمبر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، قبل أن يخوض مواجهة الإفريقي التونسي يوم 28 نوفمبر، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.