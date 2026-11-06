بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي جديد مساء اليوم الجمعة، على المسرح الرئيسي لدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الجديدة، وذلك في ثاني لقاءاتها الغنائية مع جمهورها خلال الأسبوع الجاري، بعد النجاح الذي حققته في حفلها الأول.

استجابة للإقبال الجماهيري الكبير

وتأتي الليلة الثانية استجابة للإقبال الجماهيري الكبير على حفل أنغام، بعدما نفدت تذاكر الليلة الأولى التي أقيمت يوم الأربعاء 4 نوفمبر، وهو ما دفع الشركة المنظمة إلى إضافة موعد جديد لإتاحة الفرصة أمام المزيد من محبيها للاستمتاع بأغانيها.

ومن المنتظر أن تقدم أنغام خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغنياتها التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشوارها الفني، إلى جانب عدد من أعمالها الحديثة، في أمسية طربية تراهن على التنوع بين الأغنيات الرومانسية والأعمال التي حققت نجاحًا واسعًا.

وتحيي أنغام الحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، الذي يتولى قيادة الأوركسترا المصاحبة لها، كما أعلنت قناة MBC مصر نقل الحفل على الهواء مباشرة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أنغام في أولى حفلاتها بأوبرا العاصمة

وكانت أنغام قد أحيت حفلها الأول على المسرح الرئيسي لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية مساء الأربعاء الماضي، بمشاركة أوركسترا موسيقية ضمت 33 عازفًا بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وشهدت الأمسية تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، حيث شارك الحاضرون أنغام الغناء ورددوا معها مجموعة من أشهر أعمالها، في حفل رفع شعار كامل العدد بعد نفاد التذاكر قبل موعد إقامته.