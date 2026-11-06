قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة.. هل يصل ثوابها إليه؟
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-11-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة

أنغام
أنغام

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي جديد مساء اليوم الجمعة، على المسرح الرئيسي لدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الجديدة، وذلك في ثاني لقاءاتها الغنائية مع جمهورها خلال الأسبوع الجاري، بعد النجاح الذي حققته في حفلها الأول.

استجابة للإقبال الجماهيري الكبير

وتأتي الليلة الثانية استجابة للإقبال الجماهيري الكبير على حفل أنغام، بعدما نفدت تذاكر الليلة الأولى التي أقيمت يوم الأربعاء 4 نوفمبر، وهو ما دفع الشركة المنظمة إلى إضافة موعد جديد لإتاحة الفرصة أمام المزيد من محبيها للاستمتاع بأغانيها.

ومن المنتظر أن تقدم أنغام خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغنياتها التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشوارها الفني، إلى جانب عدد من أعمالها الحديثة، في أمسية طربية تراهن على التنوع بين الأغنيات الرومانسية والأعمال التي حققت نجاحًا واسعًا.

وتحيي أنغام الحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، الذي يتولى قيادة الأوركسترا المصاحبة لها، كما أعلنت قناة MBC مصر نقل الحفل على الهواء مباشرة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أنغام في أولى حفلاتها بأوبرا العاصمة

وكانت أنغام قد أحيت حفلها الأول على المسرح الرئيسي لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية مساء الأربعاء الماضي، بمشاركة أوركسترا موسيقية ضمت 33 عازفًا بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وشهدت الأمسية تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، حيث شارك الحاضرون أنغام الغناء ورددوا معها مجموعة من أشهر أعمالها، في حفل رفع شعار كامل العدد بعد نفاد التذاكر قبل موعد إقامته.

أنغام حفل غنائي المسرح الرئيسي دار الأوبرا العاصمة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

سيد معوض

بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي.. سيد معوض يثير الجدل: كده كتير.. كفاية ظلم

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

ترشيحاتنا

برج الدلو

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الحوت

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج القوس

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد