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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة تحذر من الإنفلونزا .. أعراض مفاجئة ومضاعفات خطيرة

الإنفلونزا
الإنفلونزا
البهى عمرو

مع دخول موسم التقلبات الجوية وتغير الفصول، تتزايد التحذيرات الصحية من مخاطر الإنفلونزا الموسمية، التي لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد نزلة برد عادية، خاصة أن أعراضها قد تظهر بصورة مفاجئة وتتطور إلى مضاعفات صحية خطيرة، تهدد كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، ما يجعل الوقاية والتطعيم السنوي ضرورة لتقليل مخاطر الإصابة.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الإنفلونزا الموسمية تختلف عن نزلات البرد الناتجة عن الفيروسات التنفسية الأخرى، موضحًا أن الإصابة بفيروس الإنفلونزا تكون أكثر شدة، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خصوصًا لدى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

الانفلونزا
الإنفلونزا 

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الإنفلونزا تتميز بظهور أعراضها بصورة مفاجئة، تشمل ارتفاع درجة الحرارة، وآلام الجسم والعضلات، والصداع، والإجهاد الشديد، إلى جانب السعال، مشددًا على ضرورة عدم الاستهانة بهذه الأعراض والتعامل معها بالشكل الصحيح.

كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة في دائرة الخطر

 

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الصحية الناتجة عن الإنفلونزا، وفي مقدمتها كبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا، والأطفال دون سن الخامسة، والسيدات الحوامل، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة.

صورة ارشيفية
الإنفلونزا 

وأوضح أن قائمة الفئات الأكثر عرضة للمخاطر تشمل مرضى السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والربو، والأمراض الصدرية، وأمراض الكلى والكبد، فضلًا عن الأشخاص الذين يتناولون أدوية قد تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي.

وأكد أن هذه الفئات تحتاج إلى مزيد من الحذر عند الإصابة بالإنفلونزا، نظرًا لارتفاع احتمالات تعرضها لمضاعفات صحية مقارنة بغيرها.

تطعيم الإنفلونزا السنوي.. متى يكون الموعد الأنسب؟

 

وشدد عبد الغفار على أهمية الحصول على التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا، موضحًا أن فترة تغير الفصول، مع بداية الخريف والشتاء، تعد التوقيت الأنسب للحصول عليه والاستفادة من الحماية التي يوفرها.

ولفت إلى أن التطعيم يظل متاحًا للحصول عليه في أي وقت من العام، موضحًا أنه لا يمنع الإصابة بالإنفلونزا بنسبة 100%، لكنه يقلل احتمالات الإصابة، ويسهم بصورة كبيرة في تخفيف حدة الأعراض والحد من المضاعفات الصحية.

وأشار إلى أهمية التطعيم بشكل خاص لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، باعتباره أحد الإجراءات المهمة للوقاية من المضاعفات الخطيرة.

  لا تتعاملوا مع الإنفلونزا باعتبارها دور برد عاديًا

 

وأكدت تحذيرات وزارة الصحة ضرورة رفع مستوى الوعي بطبيعة الإنفلونزا الموسمية، وعدم الخلط بينها وبين نزلات البرد المعتادة، خاصة أن سرعة ظهور الأعراض وشدتها قد تستدعي الانتباه والتعامل الطبي المناسب.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع التغيرات الجوية ودخول موسم الشتاء، لتجدد وزارة الصحة التأكيد على أهمية التطعيم السنوي، والاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وعدم الاستهانة بأعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

الصحة الإنفلونزا التقلبات الجوية مخاطر الإنفلونزا وزارة الصحة

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