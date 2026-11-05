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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: رصدنا مخالفات في 19 مركز غير مرخص لعلاج الإدمان وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى

وزير الصحة
وزير الصحة
هاني حسين

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل غلق 19 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالعبور.


وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الوزارة تتعامل مع ملف العلاج من الإدمان باعتباره ملف بالغ الحساسية ".


وتابع حسام عبد الغفار :"  وزارة الصحة تنفذ حملات رقابية على المنشآت الطبية المرخصة وغير المرخصة وتم رصد مخالفات في 19 مركز غير مرخص لعلاج الإدمان ".


وأكمل  حسام عبد الغفار :"  غياب التراخيص يعني ممارسة النشاط الطبي والعلاجي دون توافر الحد الأدنى من مواصفات الممارسة الآمنة لتقديم الخدمة الطبية ".

ولفت حسام عبد الغفار :" غياب المدير الفني المؤهل عن غدارة المؤسسات غير المرخصة لعلاج الإدمان "، مضيفا:" عدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى والتخلص الآمن من المخلفات الطبية  في المراكز غير مرخصة التي تم رصدها". 

الصحة وزارة الصحة اخبار التوك شو مصر مراكز علاج الغإدمان

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