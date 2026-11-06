هل يشعر الكلب بخوف الإنسان؟.. جمال شعبان يكشف سر الهجوم على المواطنين

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع حالات العقر، الهلع من الكلاب في الشوارع، وأن هناك حالات توفيت بسبب هجوم الكلاب عليها في الشارع، ورصدتها كاميرات المراقبة.

وحذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة الخوف والهلع الشديد عند مواجهة الكلاب، مشيرًا إلى أن الانفعال الحاد قد يتسبب في أزمات قلبية وسكتات مفاجئة، قد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

إلقاء القمامة وراء انتشار الكلاب الضالة

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن انتشار الكلاب الضالة في الشوارع يرتبط ببعض السلوكيات الخاطئة للمواطنين، وعلى رأسها إلقاء القمامة ومخلفات الطعام في الطرقات، الأمر الذي يؤدي إلى تجمع الكلاب حول هذه المخلفات.

الكلاب

ولفت العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى أن التعامل مع أزمة الكلاب الضالة يتطلب إبعادها عن التجمعات السكنية أو تخصيص أماكن مناسبة لتجميعها، بما يضمن سلامة المواطنين، مع مراعاة التعامل الإنساني مع الحيوانات.

لماذا تهاجم الكلاب الأشخاص الخائفين؟

وأشار شعبان إلى وقوع حالات وفاة نتيجة الهلع الشديد وما قد يصاحبه من سكتة قلبية، موضحًا أن الكلاب والخيول يمكنها استشعار خوف الإنسان من خلال بعض الإشارات الجسدية.

وأوضح أن الكلب قد يفسر تصرفات الشخص الذي يشعر بالخوف على أنها محاولة للهجوم عليه، ما قد يدفعه إلى رد فعل عدواني، قائلًا: «الموجات الكهرومغناطيسية الخاصة بالقلب تنتقل للكلب والحصان».

وشدد على أهمية عدم إظهار الخوف عند التعامل مع الكلاب، محذرًا من أن الهلع الشديد لا يمثل مجرد رد فعل نفسي، بل قد يشكل خطرًا على صحة القلب في بعض الحالات.