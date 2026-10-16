أسوس تطلق جهاز "إكس بوكس آلي إكس 20" بشاشة مذهلة

أطلقت شركة "أسوس" رسمياً جهاز الألعاب المحمول الجديد "آر أو جي إكس بوكس آلي إكس 20"، ليقدم تجربة بصرية مذهلة وتصميماً فاخراً لمحبي الألعاب في كل مكان.

شاشة سينمائية مذهلة تتحدى الشمس

وبحسب تقرير نشره موقع "تومز جايد" التقني، يتميز هذا الجهاز بشاشة كبيرة بحجم 7.4 بوصة من نوع "أموليد". وهذا النوع المتطور من الشاشات يضمن لك ألواناً زاهية جداً وتفاصيل دقيقة.

وتأتي الشاشة بقوة إضاءة هائلة تجعلك ترى بوضوح تام حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

كما أن الشاشة سريعة الاستجابة جداً، حيث تعرض 120 صورة في الثانية الواحدة، مما يجعل حركة الأبطال أثناء الألعاب القتالية أو سباقات السيارات ناعمة جداً ومريحة للعين، دون أي تقطيع مزعج.

عقل جبار وذاكرة ضخمة لسرعة خيالية

وأوضح التقرير أن الشركة زودت جهازها الجديد بأحدث وأقوى عقل إلكتروني (معالج) مخصص للأجهزة المحمولة من شركة "إيه إم دي"، يعرف باسم "رايزن زد 2 إكستريم".

ويعمل هذا المعالج القوي بالتعاون مع ذاكرة عشوائية ضخمة تبلغ 24 جيجابايت. وهذه الذاكرة تعتبر بمثابة مساحة العمل الواسعة التي تسمح للجهاز بتشغيل أضخم وأثقل الألعاب الحديثة بسرعة خيالية وبدون أي توقف.

كما وفرت الشركة مساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت، لتتمكن من حفظ العشرات من ألعابك المفضلة براحة تامة.

نظام مرن يجمع كل ألعابك

ولم تكتف الشركة بالعتاد القوي، بل جعلت الجهاز يعمل بنظام التشغيل "ويندوز 11" المعروف للجميع. وهذا يعني ببساطة أنك تمسك بجهاز كمبيوتر كامل بين يديك.

وبفضل هذا النظام، يمكنك تحميل أي لعبة بسهولة تامة من مختلف المتاجر الإلكترونية مثل متجر "إكس بوكس" أو "ستيم"، تماماً كما تفعل على الكمبيوتر الشخصي في غرفتك.

كما أضافت الشركة مستشعراً لبصمة الإصبع مدمجاً في زر التشغيل، لتتمكن من فتح جهازك والبدء في اللعب بلمسة واحدة سريعة وآمنة.

أزرار ذكية لا تخطئ الهدف أبداً

ولتحسين متعة اللعب، أضافت "أسوس" تقنية متطورة جداً لعصا التحكم تُعرف باسم "تي إم آر".

وتمنع هذه التقنية الذكية تماماً المشكلة الشهيرة التي تجعل شخصيتك تتحرك وحدها في اللعبة دون أن تلمس الأزرار.

ولم تتوقف التحسينات هنا، بل أضافت الشركة زراً سحرياً للاتجاهات يمكنه التحول من شكل متقاطع يناسب ألعاب القفز الكلاسيكية، إلى شكل دائري مثالي لألعاب القتال العنيفة التي تتطلب سرعة ودقة في الحركة والضربات.

بطارية تصمد وأسعار متفاوتة

ورغم كل هذه الإمكانيات المبهرة، يأتي الجهاز بوزن خفيف ومريح لليد لا يتجاوز 756 جراماً، مع بطارية كبيرة تكفي لساعات طويلة من اللعب المتواصل دون الحاجة لشاحن.

وأشار التقرير إلى أن هذا الإصدار يأتي احتفالاً بمرور 20 عاماً على إطلاق الشركة، ويُباع بسعر 1300 دولار أمريكي.

كما تتوفر نسخة خاصة ومميزة بسعر 2500 دولار، وتتضمن نظارة ذكية تنقلك بالكامل داخل عالم اللعبة وتجعلك تعيش أحداثها، إلى جانب حقيبة قوية وفاخرة لحماية الجهاز الثمين أثناء السفر والتنقل.