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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسوس تطلق حاسوب ExpertBook Air فائق النحافة بشاشة أوليد ومعالجات إنتل

ExpertBook Air
ExpertBook Air
احمد الشريف

أزاحت شركة "أسوس" التايوانية الستار رسمياً في السوق الصينية عن حاسوبها المحمول الجديد "ExpertBook Air"، الموجه لرجال الأعمال والمحترفين، والذي يجمع بين هيكل معدني فائق النحافة بسماكة 10.4 ملم، وشاشة "OLED" متطورة بتردد 120 هرتز، بالاعتماد على أحدث منصات المعالجة "Wildcat Lake" من شركة إنتل.

منصة إنتل Wildcat Lake وقدرات معالجة متقدمة

أفاد تقرير نشره موقع NotebookCheck التقني، بأن الجهاز الجديد يعمل بالجيل الأحدث من معالجات إنتل؛ حيث يتوفر في نسخته القياسية بمعالج "Intel Core 5 320"، بينما تأتي النسخة الأعلى أداءً بمعالج "Intel Core 7 350" الذي يقدم ترددات تشغيل أعلى ووحدة معالجة عصبية (NPU) أكثر قوة لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي محلياً. 

وتعتمد الشريحتان على معمارية سداسية النوى مع شريحة رسوميات مدمجة بنواتين من معمارية "Xe3"، مما يوفر كفاءة عالية في إنجاز الأعمال المكتبية المتعددة واستهلاك الطاقة.

شاشة OLED بدقة 2.8K وتدرج لوني احترافي

يحتوي الحاسوب على شاشة "OLED" مقاس 14 بوصة بدقة 2.8K، تدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز، وتغطي التدرج اللوني "DCI-P3" بنسبة 100% لتوفير دقة ألوان فائقة. 

وتبلغ نسبة الشاشة إلى هيكل الجهاز 90% مع ذروة سطوع تصل إلى 500 شمعة، بالإضافة إلى تزويدها بطبقة مضادة للتوهج وحصولها على شهادة "VESA DisplayHDR True Black 600" لضمان عمق اللون الأسود والوضوح البصري المريح لساعات العمل الطويلة.

هيكل فائق النحافة ونظام تبريد هادئ عالي الكفاءة

يتميز حاسوب "ExpertBook Air" بوزن خفيف يبلغ 1.28 كجم وسماكة لا تتعدى 10.4 ملم، مما يجعله أكثر نحافة من حاسوب "MacBook Neo" المنافس. 

ورغم النحافة الفائقة للهيكل، دعمت أسوس الحاسوب بنظام تبريد نشط مدمج يعمل بهدوء تام لتبديد الحرارة بكفاءة أثناء تشغيل البرمجيات الثقيلة، محققة التوازن المطلوب بين سهولة الحمل والصلابة المخصصة للاستخدام التجاري اليومي.

بطارية تدوم 26 ساعة ومنافذ اتصال شاملة

زُوّد الجهاز ببطارية داخلية سعتها 65 واط/ساعة، تؤكد الشركة قدرتها على تشغيل النظام لمدة تصل إلى 26 ساعة متواصلة بشحنة واحدة. 

وتشتمل واجهة الاتصال على منفذي "USB-C 3.2 Gen 2"، ومنفذ "USB-A 3.2 Gen 1"، ومنفذ "HDMI 2.1" لتوصيل الشاشات الخارجية، ومنفذ صوت مجمع 3.5 ملم، فضلاً عن دعم تقنيتي الاتصال اللاسلكي السريع "Wi-Fi 6E" و"Bluetooth 5.4".

أسعار الطرازات الرسمية 

طرحت أسوس الجهاز في الصين بسعر يبدأ من 5999 يوان صيني (نحو 896 دولاراً أمريكياً) للنسخة المزودة بمعالج "Core 5 320"، بينما يبلغ سعر طراز "Core 7 350" المزود بذاكرة عشوائية 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت نحو 7499 يوان (قرابة 1120 دولاراً). 

ولم تكشف الشركة بعد عن المواعيد الرسمية لطرح الحاسوب في الأسواق العالمية خارج الصين.

أسوس OLED إنتل ExpertBook Air Intel Core 7 350 ولم تكشف الشركة بعد عن المواعيد الرسمية لطرح الحاسوب في الأسواق العالمية خارج الصين

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