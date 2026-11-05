قبل شراء موبايل جديد.. 4 طرق بسيطة لإطالة عمر هاتف أندرويد القديم وتوفير أموالك

أصبحت الهواتف الذكية الجديدة أكثر تكلفة من أي وقت مضى، ولم يعد استبدال الهاتف القديم بآخر حديث قرارا بسيطا في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأجهزة ومكوناتها، خاصة مع أزمة نقص رقائق الذاكرة عالميا، وما ترتب عليها من زيادة تكاليف التصنيع.

ووفقا لبيانات مؤسسة IDC، من المتوقع أن يتجاوز متوسط سعر الهواتف الذكية عالميا 580 دولارا خلال عام 2026، بزيادة تقارب 28% مقارنة بالعام الماضي.

ورغم العروض التي تقدمها شركات الاتصالات، مثل الحصول على هاتف جديد مجانا عند الاشتراك في باقات معينة أو الانتقال إلى شبكة أخرى، فإن هذه العروض قد تتضمن شروطا وتكاليف إضافية، سواء من خلال أقساط التمويل أو الاشتراك في باقات إنترنت مرتفعة التكلفة.

لذلك، إذا كنت تفكر في استبدال هاتف أندرويد القديم، فقد يكون من الأفضل تأجيل هذه الخطوة قليلا، خاصة أن هناك مجموعة من الحلول البسيطة ومنخفضة التكلفة التي يمكن أن تساعد في تحسين أداء الهاتف وإطالة عمره الافتراضي، دون الحاجة إلى إنفاق مئات الدولارات على جهاز جديد.

أداء الهاتف

1. استبدال البطارية أو تحسين كفاءة استهلاكها:

إذا لاحظت أن هاتفك لم يعد يحتفظ بالشحن لفترة طويلة، أو أن البطارية تنفد بسرعة أكبر مقارنة بالفترة الأولى من استخدامه، فمن المحتمل أن تكون البطارية قد فقدت جزءا من كفاءتها نتيجة الاستهلاك المتكرر.

ولا يقتصر تأثير البطارية المتدهورة على مدة التشغيل فقط، بل قد يمتد إلى أداء الهاتف نفسه، إذ تصبح قدرتها على توفير الطاقة اللازمة للمعالج أقل كفاءة، وهو ما قد يؤدي إلى بطء تشغيل التطبيقات، وتأخر الاستجابة للأوامر، وأحيانا تجمد الهاتف أثناء الاستخدام.

وفي كثير من الحالات، يعتقد المستخدمون أن هذه المشكلات تعني انتهاء العمر الافتراضي للهاتف، ويتجهون إلى شراء جهاز جديد، بينما قد يكون استبدال البطارية كافيا لاستعادة جزء كبير من كفاءته، وبتكلفة أقل بكثير.

وتختلف تكلفة الاستبدال بحسب طراز الهاتف وطبيعة تصميمه، فبعض الأجهزة القديمة تسمح باستبدال البطارية بسهولة، بينما تتطلب الهواتف ذات الظهر المغلق أدوات إصلاح خاصة أو الاستعانة بفني متخصص.

كما يمكن تحسين عمر البطارية من خلال تفعيل وضع توفير الطاقة، الذي يقلل استهلاك بعض موارد الهاتف، مثل سطوع الشاشة والأنشطة التي تعمل في الخلفية.

وتوفر بعض هواتف جوجل Pixel ميزة البطارية التكيفية Adaptive Battery، التي تتعلم أنماط استخدام التطبيقات وتحد من نشاط التطبيقات الأقل استخداما، بينما تقدم هواتف سامسونج أدوات مشابهة لوضع التطبيقات غير المستخدمة بكثرة في وضع السكون.

ومن النصائح المهمة أيضا تجنب إبقاء البطارية عند مستويات الشحن القصوى لفترات طويلة، ويفضل الحفاظ على مستوى الشحن بين 20% و80% قدر الإمكان، للمساعدة في تقليل الضغط الكيميائي على البطارية وإبطاء تراجع كفاءتها مع مرور الوقت.

أداء الهاتف

2. استخدام غطاء حماية قوي وواق للشاشة:

قد يبدو استخدام غطاء الحماية وواقي الشاشة أمرا بسيطا، لكنه من أكثر الإجراءات فعالية في إطالة عمر الهاتف، خاصة إذا كنت تنوي الاستمرار في استخدام جهازك القديم لفترة إضافية.

فالغطاء المصنوع من مواد مثل السيليكون أو المطاط يوفر حماية أفضل عند سقوط الهاتف، كما يساعد على امتصاص جزء من الصدمات وتقليل احتمالات تعرض الهيكل أو الشاشة للتلف.

ورغم أن بعض المستخدمين يفضلون استخدام الهاتف دون غطاء للحفاظ على تصميمه الأنيق، فإن تكلفة إصلاح شاشة مكسورة أو استبدال هاتف تعرض لتلف كبير قد تكون أعلى بكثير من تكلفة شراء غطاء حماية مناسب.

ولا يعني ذلك التضحية بالمظهر الجمالي للهاتف، إذ تتوفر خيارات متعددة من أغطية الحماية بتصميمات وألوان مختلفة، حتى بالنسبة إلى الطرازات القديمة.

3. احرص على تحديث نظام التشغيل والتطبيقات باستمرار:

يمثل تحديث نظام التشغيل أحد العوامل المهمة للحفاظ على الهاتف، خاصة من الناحية الأمنية، إذ تتضمن التحديثات الدورية عادة إصلاحات للثغرات الأمنية وتحسينات تساعد على حماية الجهاز من التهديدات الرقمية.

كما تعتمد العديد من التطبيقات على إصدارات حديثة من نظام أندرويد لضمان استمرار عملها بكفاءة، ولذلك فإن تجاهل التحديثات لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشكلات في التوافق أو فقدان بعض الوظائف.

ويمكن أن يساعد تثبيت التحديثات المتاحة على إطالة فترة الاستفادة من الهاتف، لكن ذلك لا يعني أن كل تحديث سيؤدي بالضرورة إلى تحسين الأداء، فالإصدارات الأحدث من أنظمة التشغيل قد تكون مصممة للاستفادة من معالجات وذاكرة أحدث، وهو ما قد يشكل عبئا إضافيا على بعض الأجهزة القديمة.

لذلك، من المهم التأكد من توافق التحديث مع طراز الهاتف، ومراجعة ملاحظات الإصدار قبل تثبيته، مع الاهتمام بتحديث التطبيقات بصورة منتظمة.

4. لا تتسرع في استبدال هاتفك القديم:

رغم أن الهواتف الذكية لا تدوم إلى الأبد، وأن المستخدم سيحتاج في مرحلة ما إلى استبدال جهازه، فإن ظهور بعض علامات التراجع في الأداء لا يعني بالضرورة أن الهاتف أصبح غير صالح للاستخدام.

فقد يكون السبب مجرد بطارية مستهلكة، أو مساحة تخزين ممتلئة، أو تطبيقات تعمل في الخلفية وتستهلك موارد الجهاز، وهي مشكلات يمكن التعامل مع بعضها دون الحاجة إلى شراء هاتف جديد.

ومن الأفضل تقييم حالة الجهاز أولا، والبحث عن سبب البطء أو تراجع كفاءة البطارية، ثم مقارنة تكلفة الإصلاح بسعر هاتف جديد قبل اتخاذ قرار الاستبدال.