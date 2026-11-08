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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

من الأرخص إلى الأغلى.. مقارنة شاملة بين 7 هواتف آيفون وأسعارها في مصر 2026

7 هواتف آيفون وأسعارها في مصر 2026
7 هواتف آيفون وأسعارها في مصر 2026
شيماء عبد المنعم

أصبح اختيار هاتف آيفون جديد أكثر صعوبة في 2026، مع تنوع إصدارات آبل بين الهواتف الاقتصادية والاحترافية، وصولا إلى أول هاتف قابل للطي آيفون ديو، ومع اختلاف الأسعار والمواصفات، يبقى السؤال: أي هاتف يقدم أفضل قيمة مقابل أموالك؟

ومع وجود 7 هواتف آيفون متاحة حاليا عبر متاجر آبل، لم يعد قرار الشراء مقتصرا على اختيار الهاتف الأفضل من حيث المواصفات، بل أصبح يعتمد بدرجة أكبر على تحديد المزايا التي يحتاج إليها المستخدم فعلا، ومدى استعداده لدفع المزيد مقابلها.

نستعرض في هذا الدليل أبرز الفروق بين هواتف آيفون، مع الأسعار الاسترشادية بالجنيه المصري، لمساعدتك على اختيار الجهاز الأنسب لميزانيتك واحتياجاتك.

مقارنة هواتف آيفون وأسعارها في مصر


1. iPhone 17e – الأقل سعرا:

يبدأ سعره عالميا من 699 دولارا، ويبلغ سعره في مصر نحو 63990 جنيها، ويأتي الهاتف بمعالج A19 وكاميرا خلفية 48 ميجابكسل وشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة بمعدل تحديث 60 هرتز، يناسب أصحاب الميزانيات المحدودة، لكنه يقدم تنازلات في الشاشة والكاميرا الأمامية.

iPhone 17e

2. iPhone 17 – الاختيار المتوازن:

يبدأ من 899 دولارا، ويبلغ سعره في مصر نحو 79990 جنيها، يضم شاشة 6.3 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج A19 وكاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميجابكسل، وبطارية توفر حتى 30 ساعة من تشغيل الفيديو، يناسب معظم المستخدمين.

iPhone 17

3. iPhone Air – لمحبي التصميم النحيف:

يبدأ من 1099 دولارا، ويبلغ سعره في مصر نحو 83333 جنيها، يتميز بسمك 5.6 ملم ووزن 165 جراما، وشاشة 6.5 بوصة ومعالج A19 Pro. لكن كاميرته الخلفية واحدة، كما يقدم تنازلات في البطارية.

iPhone Air

4. iPhone 18 Pro – لعشاق التصوير:

يبدأ من 1199 دولارا، ويبلغ سعره في مصر نحو 117455 جنيها لنسخة 256 جيجابايت. يضم معالج A20 Pro وثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل، مع فتحة عدسة متغيرة وتحسينات في التصوير والبطارية، يناسب الباحثين عن الأداء والتصوير المتقدم.

iPhone 18 Pro

5. iPhone 18 Pro Max – الأفضل لعمر البطارية:

يبدأ من 1299 دولارا، ويقدر سعره في مصر بنحو 128574 جنيها، يشترك مع إصدار Pro في المعالج والكاميرات، لكنه يقدم شاشة أكبر وبطارية تصل إلى 45 ساعة من تشغيل الفيديو وفقا لـ آبل.

iPhone 18 Pro Max

6. iPhone Duo – أول آيفون قابل للطي:

يبدأ من 1999 دولارا، ويبلغ سعره في مصر نحو 200702 جنيه لنسخة 256 جيجابايت، يضم شاشة خارجية 5.4 بوصة تتحول إلى شاشة داخلية 7.6 بوصة، ومعالج A20 Pro، وكاميرتين بدقة 48 ميجابكسل، لكنه مرتفع السعر، كما ظهرت تقارير عن مشكلات في الشاشة ونقص الإمدادات.

iPhone Duo

7. iPhone 16 – خيار الجيل السابق:

يبدأ سعره عالميا من 799 دولارا، ويبلغ سعره في مصر نحو 73,300 جنيه. يظل خيارا لمن يريد هاتفا من آبل بسعر أقل من بعض الإصدارات الأحدث، لكنه يقدم سعة تخزين أساسية أقل ومعدل تحديث 60 هرتز.

أي هاتف آيفون يناسب احتياجاتك؟


يعتمد الاختيار النهائي على الميزانية وطبيعة الاستخدام، ويمكن تلخيص الفئات المناسبة لكل هاتف كالتالي:

- iPhone 17e: لمن يبحث عن أقل تكلفة ممكنة لشراء آيفون جديد.
- iPhone 17: لمن يريد هاتفا متوازنا بمواصفات جيدة للاستخدام اليومي.
- iPhone Air: لمن يفضل التصميم النحيف والوزن الخفيف.
- iPhone 18 Pro: لمحبي التصوير الاحترافي وتسجيل الفيديو والأداء القوي.
- iPhone 18 Pro Max: لمن يعطي الأولوية للشاشة الكبيرة وعمر البطارية.
- iPhone Duo: لمن يرغب في تجربة أول هاتف قابل للطي من آبل ومستعد لدفع سعر مرتفع مقابل ذلك

أسعار آيفون في مصر 2026 مقارنة هواتف آيفون أفضل هاتف آيفون 2026 أفضل هاتف آيفون حسب الميزانية سعر iPhone 18 Pro Max في مصر

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