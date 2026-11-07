صدمة تهز آبل.. اختراق آيفون 18 برو رغم تفعيل أقوى أنظمة الحماية

نجحت مجموعة أمنية تدعى Calif، في اختراق هاتف آيفون 18 برو رغم تفعيل وضع الحماية القصوى Lockdown Mode، في تجربة أثارت تساؤلات بشأن قدرة أنظمة الحماية المتقدمة لدى آبل على التصدي للهجمات الإلكترونية المعقدة.

ولم تتوقف المفاجأة عند اختراق الهاتف، إذ أظهرت المجموعة أن الاختراق ظل قائما، بحسب العرض المنشور، حتى بعد تثبيت تحديث iOS 27.2 وإعادة تشغيل الجهاز، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الثغرات الأمنية المستخدمة وقدرة التحديثات على معالجتها.

كيف نجحت المجموعة في اختراق الهاتف؟

وبحسب تفاصيل التجربة، بدأت عملية الاختراق بإرسال ملف بصيغة PDF إلى الهاتف المستهدف عبر ميزة AirDrop، ثم فتح المستخدم الملف، وهو ما يعني أن الهجوم تطلب تفاعلا مباشرا من صاحب الجهاز، ولم يكن اختراقا عن بعد دون تدخل المستخدم.

وأوضحت المجموعة أن الاختراق استهدف هاتف آيفون 18 برو كان يعمل بإصدار سابق لنظام iOS 27.2، قبل تثبيت التحديث الجديد، حيث أظهر العرض استمرار ظهور حالة الاختراق بعد تحديث النظام وإعادة تشغيل الهاتف.

آيفون 18 برو

لكن هذه النتيجة لا تعني بالضرورة إمكانية اختراق هاتف يعمل منذ البداية بنظام iOS 27.2 بالطريقة نفسها، إذ لم تثبت التجربة أن الثغرة تستطيع اختراق جهاز حديث التحديث لم يسبق اختراقه.

ماذا يعني اختراق وضع Lockdown Mode؟

يعد وضع Lockdown Mode إحدى أقوى أدوات الحماية التي توفرها آبل، وقد صمم خصيصا للمستخدمين الأكثر عرضة للهجمات الإلكترونية المتطورة، مثل الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويعمل الوضع على تقليل فرص استغلال الثغرات من خلال فرض قيود على مرفقات الرسائل، وبعض تقنيات تصفح الإنترنت، ومكالمات FaceTime الواردة من أشخاص غير معروفين، إلى جانب إزالة بيانات الموقع الجغرافي من الصور التي تتم مشاركتها.

ورغم أن اختراق الهاتف أثناء تفعيل هذا الوضع يمثل تطورا لافتا، فإن التجربة لا تثبت وجود حملة تجسس نشطة تستهدف المستخدمين، بل تندرج ضمن الاختبارات الأمنية التي يجريها الباحثون.

آلية الاختراق لا تزال مجهولة

حتى الآن، لم تكشف مجموعة Calif عن التفاصيل التقنية للثغرات أو الطريقة التي سمحت باستمرار الاختراق بعد تثبيت تحديث iOS 27.2.

وتظل هناك عدة احتمالات تتعلق بآلية الاختراق، من بينها استغلال صلاحيات على مستوى نواة النظام أو إجراء تعديلات على مكونات النظام، لكن لم تؤكد المجموعة أو آبل أيا من هذه التفسيرات.

وأكدت المجموعة أنها تعتزم إبلاغ آبل بالثغرات الأمنية التي اكتشفتها، ولا تخطط لإطلاق أداة جيلبريك متاحة لعامة المستخدمين.

ما الذي ينبغي على مستخدمي آيفون فعله؟

رغم أن الهجوم تطلب فتح ملف أرسل عبر AirDrop، فإن التجربة تبرز أهمية الحذر من الملفات غير المتوقعة، خصوصا لدى المستخدمين الذين قد يكونون أهدافا لهجمات إلكترونية متطورة.

وينصح المستخدمون الأكثر عرضة للمخاطر بالاستمرار في تفعيل وضع Lockdown Mode، وتثبيت التحديثات الأمنية فور إتاحتها، وتجنب فتح الملفات المرسلة عبر AirDrop من مصادر غير معروفة.

وحتى تكشف آبل عن تفاصيل الثغرات أو تعلن معالجة المشكلة، تظل الآلية الحقيقية وراء هذا الاختراق ومدى تأثيره على الأجهزة الأخرى غير محسومين.