قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكثيف جهود النظافة والإنارة ورفع الإشغالات والتصدّي لمخالفات البناء بأسوان
وزيرة البيئة: أنشطة توعوية بـ 8 معاهد عُليا تستهدف 1000 طالب لنشر الاستدامة
وزير الصحة الفلسطيني: القطاع الصحي في غزة يواجه كارثة غير مسبوقة
طلاب برنامج فارم دي بجامعة الإسماعيلية الأهلية يستعرضون تطبيقات الكيمياء الحيوية
محمد رمضان يعلق بسخرية على زيجات «عشماوي» الثلاث في مسلسله الجديد
مصر تدين استمرار الهجمات والاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية
18 معلومة عن علي ماهر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر| تفاصيل
مفتي الجمهورية يبحث تعزيز التعاون الإفتائي والتدريبي مع خريجي الأزهر في تايلاند
هرتسوج: القوة العسكرية وحدها لا تكفي لضمان مستقبل إسرائيل.. ووحدتنا الوطنية على المحك
10 جنيهات زيادة في كيلو اللحوم البقري.. نقيب الفلاحين يكشف مصير الأسعار
الحرس الثوري الإيراني: واشنطن لن تتمكن من فرض حصار اقتصادي على طهران
شوبير يكشف مفاجأة بشأن ترشيح سامي قمصان لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبو وريلمي تكشفان قائمة الهواتف المؤهلة لتحديث ColorOS 17.. إليك المواعيد كاملة

تحديث ColorOS 17
تحديث ColorOS 17
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركتا أوبو Oppo وريلمي Realme، عن جدول طرح تحديث ColorOS 17 خلال شهر نوفمبر 2026، والذي من المقرر أن يصل إلى مجموعة جديدة من الهواتف الذكية، تشمل إصدارات متعددة من سلاسل Reno وFind وGT وNarzo، إلى جانب عدد من الهواتف الاقتصادية والمتوسطة.

ويأتي ذلك بعد الإعلان الرسمي عن الواجهة الجديدة الشهر الماضي، وبدء وصولها بالفعل إلى مجموعة محدودة من الهواتف الرائدة التابعة للشركتين، على أن تتوسع دائرة الأجهزة المستفيدة خلال نوفمبر الجاري.

هواتف أوبو المؤهلة لتحديث ColorOS 17 في نوفمبر 2026


وفقا لجدول التحديث الرسمي الذي نشرته أوبو، يشمل الطرح الجديد عددا من هواتف سلسلة Reno، بالإضافة إلى الأجهزة القابلة للطي، على أن يبدأ وصول التحديث في 18 نوفمبر ويستمر حتى 24 نوفمبر.

وجاءت المواعيد والأجهزة المؤهلة كالتالي:

- 18 نوفمبر: هواتف Oppo Reno15 Pro Max 5G وReno15 Pro 5G وReno15 Pro Mini 5G وReno15 5G.
- 19 نوفمبر: هاتف Oppo Reno15c 5G.
- 23 نوفمبر: هاتف Oppo Reno15 F 5G.
- 24 نوفمبر: هواتف Oppo Find N3 وFind N3 Flip وReno14 Pro 5G وReno14 5G وReno14 5G Diwali Edition وReno14 F 5G.
وبذلك، تشمل الدفعة الجديدة مجموعة متنوعة من الأجهزة، بداية من الهواتف الرائدة والقابلة للطي، وصولا إلى الإصدارات المتوسطة من سلسلة Reno.

هواتف ريلمي المؤهلة لتحديث ColorOS 17 في نوفمبر 2026

من جانبها، كشفت ريلمي عن جدول التحديث الخاص بها، والذي يتضمن عددا من الهواتف التابعة لسلاسل GT وNumber وNarzo، مع توزيع مواعيد الطرح على ثلاث دفعات خلال الشهر.

وجاءت القائمة كالتالي:

- 5 نوفمبر: هاتفا Realme GT 7 وRealme GT 7 Dream Edition.
- 18 نوفمبر: هاتف Realme GT 7T.
- 19 نوفمبر: هواتف Realme 16 5G وRealme 15 Pro 5G وRealme 15 Pro 5G Game of Thrones Limited Edition وRealme 15 5G وRealme 15x 5G وRealme 15T 5G وRealme P4 Pro 5G وRealme P4 5G وRealme Narzo 90 5G وRealme Narzo 90x 5G.


وتغطي هذه الدفعة عددا كبيرا من الفئات السعرية، ما يوسع نطاق وصول الواجهة الجديدة إلى مستخدمي هواتف ريلمي.

ملاحظات مهمة بشأن وصول تحديث ColorOS 17


أوضحت الشركتان في الملاحظات المصاحبة لجدول التحديث أن المواعيد المعلنة تقريبية وقابلة للتغيير، وفقا لطراز الهاتف والمنطقة الجغرافية وشركة الاتصالات المستخدمة.

كما سيطرح التحديث تدريجيا على دفعات، وهو ما يعني أن جميع المستخدمين المؤهلين لن يحصلوا عليه في اليوم نفسه، حتى إذا كان هاتفهم مدرجا ضمن الموعد المحدد.

وأشارت الشركتان أيضا إلى أن بعض المزايا الجديدة قد تعتمد على الإمكانيات التقنية ومكونات الجهاز، وبالتالي قد لا تتوفر جميع خصائص ColorOS 17 على كل الهواتف المؤهلة.

أما الإصدارات المخصصة لشركات الاتصالات، فستتبع جداول التحديث الخاصة بكل شركة، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف موعد وصول التحديث من سوق إلى آخر.

تحديث ColorOS 17 هواتف أوبو هواتف أوبو المؤهلة هواتف ريلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

حسام حسن

مصطفى أبو زهرة يكشف رد فعل حسام حسن بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

علي ماهر

علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن

حسام حسن

هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر

صلاح وحسام حسن

إعلامي يكشف كواليس رحيل حسام حسن وموقف محمد صلاح من معسكر نوفمبر | تفاصيل

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

سعر الدولار

تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن

الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور

كنا بنهزر .. الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور

ترشيحاتنا

حكاية حب مسموم

بالصور.. الحب يتحول إلى كابوس بين نور النبوي وفاتن سعيد في رابع حكايات القصة الكاملة

شريف البنداري

المخرج شريف البنداري عضو لجنة تحكيم في مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير بالجزائر

المنتجة سارة الطباخ

اللهم أرحمه.. المنتجة سارة الطباخ تعلن وفاة عمها

بالصور

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل.. سر الطبقات المورقة والطعم البلدي

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل.
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل.
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل.

تلبس عيالك إيه في الجو المتقلب؟.. طبيب أطفال يجيب

تلبس عيالك إيه في الجو المتقلب؟.. طبيب أطفال يجيب
تلبس عيالك إيه في الجو المتقلب؟.. طبيب أطفال يجيب
تلبس عيالك إيه في الجو المتقلب؟.. طبيب أطفال يجيب

بق الفراش في المنازل والمدارس.. لماذا يتزايد انتشاره وكيف تحمين أسرتك من انتقاله؟

بق الفراش
بق الفراش
بق الفراش

مع ارتفاع درجات الحرارة.. شوربة العدس فوائد مذهلة للمناعة والهضم وطريقة تحضيرها في المنزل

مع ارتفاع درجات الحرارة.. شوربة العدس فوائد مذهلة للمناعة والهضم وطريقة تحضيرها في المنزل
مع ارتفاع درجات الحرارة.. شوربة العدس فوائد مذهلة للمناعة والهضم وطريقة تحضيرها في المنزل
مع ارتفاع درجات الحرارة.. شوربة العدس فوائد مذهلة للمناعة والهضم وطريقة تحضيرها في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد