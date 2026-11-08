أوبو وريلمي تكشفان قائمة الهواتف المؤهلة لتحديث ColorOS 17.. إليك المواعيد كاملة

أعلنت شركتا أوبو Oppo وريلمي Realme، عن جدول طرح تحديث ColorOS 17 خلال شهر نوفمبر 2026، والذي من المقرر أن يصل إلى مجموعة جديدة من الهواتف الذكية، تشمل إصدارات متعددة من سلاسل Reno وFind وGT وNarzo، إلى جانب عدد من الهواتف الاقتصادية والمتوسطة.

ويأتي ذلك بعد الإعلان الرسمي عن الواجهة الجديدة الشهر الماضي، وبدء وصولها بالفعل إلى مجموعة محدودة من الهواتف الرائدة التابعة للشركتين، على أن تتوسع دائرة الأجهزة المستفيدة خلال نوفمبر الجاري.

هواتف أوبو المؤهلة لتحديث ColorOS 17 في نوفمبر 2026



وفقا لجدول التحديث الرسمي الذي نشرته أوبو، يشمل الطرح الجديد عددا من هواتف سلسلة Reno، بالإضافة إلى الأجهزة القابلة للطي، على أن يبدأ وصول التحديث في 18 نوفمبر ويستمر حتى 24 نوفمبر.

وجاءت المواعيد والأجهزة المؤهلة كالتالي:

- 18 نوفمبر: هواتف Oppo Reno15 Pro Max 5G وReno15 Pro 5G وReno15 Pro Mini 5G وReno15 5G.

- 19 نوفمبر: هاتف Oppo Reno15c 5G.

- 23 نوفمبر: هاتف Oppo Reno15 F 5G.

- 24 نوفمبر: هواتف Oppo Find N3 وFind N3 Flip وReno14 Pro 5G وReno14 5G وReno14 5G Diwali Edition وReno14 F 5G.

وبذلك، تشمل الدفعة الجديدة مجموعة متنوعة من الأجهزة، بداية من الهواتف الرائدة والقابلة للطي، وصولا إلى الإصدارات المتوسطة من سلسلة Reno.

هواتف ريلمي المؤهلة لتحديث ColorOS 17 في نوفمبر 2026

من جانبها، كشفت ريلمي عن جدول التحديث الخاص بها، والذي يتضمن عددا من الهواتف التابعة لسلاسل GT وNumber وNarzo، مع توزيع مواعيد الطرح على ثلاث دفعات خلال الشهر.

وجاءت القائمة كالتالي:

- 5 نوفمبر: هاتفا Realme GT 7 وRealme GT 7 Dream Edition.

- 18 نوفمبر: هاتف Realme GT 7T.

- 19 نوفمبر: هواتف Realme 16 5G وRealme 15 Pro 5G وRealme 15 Pro 5G Game of Thrones Limited Edition وRealme 15 5G وRealme 15x 5G وRealme 15T 5G وRealme P4 Pro 5G وRealme P4 5G وRealme Narzo 90 5G وRealme Narzo 90x 5G.



وتغطي هذه الدفعة عددا كبيرا من الفئات السعرية، ما يوسع نطاق وصول الواجهة الجديدة إلى مستخدمي هواتف ريلمي.

ملاحظات مهمة بشأن وصول تحديث ColorOS 17



أوضحت الشركتان في الملاحظات المصاحبة لجدول التحديث أن المواعيد المعلنة تقريبية وقابلة للتغيير، وفقا لطراز الهاتف والمنطقة الجغرافية وشركة الاتصالات المستخدمة.

كما سيطرح التحديث تدريجيا على دفعات، وهو ما يعني أن جميع المستخدمين المؤهلين لن يحصلوا عليه في اليوم نفسه، حتى إذا كان هاتفهم مدرجا ضمن الموعد المحدد.

وأشارت الشركتان أيضا إلى أن بعض المزايا الجديدة قد تعتمد على الإمكانيات التقنية ومكونات الجهاز، وبالتالي قد لا تتوفر جميع خصائص ColorOS 17 على كل الهواتف المؤهلة.

أما الإصدارات المخصصة لشركات الاتصالات، فستتبع جداول التحديث الخاصة بكل شركة، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف موعد وصول التحديث من سوق إلى آخر.