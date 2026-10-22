أوبو تطلق Find X10 وFind X10 Pro Max عالميا

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن إطلاق هاتفيها الجديدين Find X10 وFind X10 Pro Max في الأسواق العالمية، لكن النسخ المخصصة لأوروبا جاءت ببطاريات أصغر سعة مقارنة بالإصدارات الصينية، رغم احتفاظها بسرعات الشحن نفسها، في خطوة قد تثير تساؤلات المشترين بشأن الفروق بين النسخ الإقليمية.

وتأتي الهواتف الجديدة ببطارية سعة 7150 مللي أمبير في الساعة في أوروبا، مقابل 8000 مللي أمبير في الساعة في النسخ الصينية، بينما لم تتغير قدرات الشحن، إذ يدعم الهاتفان الشحن السلكي بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

كما تفتقد النسخة العالمية من Find X10 خيار الذاكرة والتخزين بسعة 16 جيجابايت و1 تيرابايت، المتاح في الصين، في حين تترقب الأسواق العالمية إطلاق الهاتفين، مع احتمالية احتفاظ النسخ المخصصة لها بالبطارية الأكبر، رغم أن أوبو لم تؤكد ذلك حتى الآن.

مواصفات Oppo Find X10

يأتي هاتف Find X10 بشاشة LTPO AMOLED قياس 6.59 بوصة، بدقة 2768 × 1272 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، مع حواف نحيفة بسمك 0.99 مم، وسطوع HDR أقصى يصل إلى 3600 شمعة.

ويعتمد الهاتف على معالج ميدياتك Dimensity 9600M المصنع بتقنية 3 نانومتر من شركة TSMC، ويعمل مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت، وخيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1.

وفي قطاع التصوير، زودت أوبو الهاتف بكاميرتين خلفيتين بدقة 200 ميجابكسل لكل منهما، تستخدم الرئيسية مستشعر Samsung ISOCELL HPE بحجم 1/1.4 بوصة، بينما تعتمد كاميرا التقريب على مستشعر ISOCELL HP5 بحجم 1/1.56 بوصة.

ويكتمل نظام التصوير بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، تعتمد على مستشعر ISOCELL JN5، إلى جانب كاميرا أمامية بالدقة نفسها.

ويستفيد الهاتف من نظام التصوير Lumo True Color الذي طورته أوبو لتحسين إعادة إنتاج الألوان وتقديم درجات أكثر طبيعية، خصوصا في ألوان البشرة. كما تدعم الكاميرتان الرئيسية والمقربة تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية، أو بدقة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

Find X10 وFind X10 Pro Max

Find X10 Pro Max.. ثلاث كاميرات بدقة 200 ميجابكسل

يرتقي هاتف Find X10 Pro Max إلى معالج Dimensity 9600 Pro، ويضم ثلاث كاميرات خلفية بدقة 200 ميجابكسل، ليقدم مواصفات تصوير متقدمة ضمن سلسلة أوبو الجديدة.

وتشير الشركة إلى أن السلسلة من بين أوائل مجموعات الهواتف المطروحة عالميا التي تعتمد على معالج من ميدياتك بتقنية تصنيع 2 نانومتر.

أسعار Oppo Find X10 وFind X10 Pro Max في أوروبا وبريطانيا

طرحت أوبو الهاتفين بأسعار مرتفعة نسبيا في الأسواق الأوروبية والبريطانية، وفقا لسعات التخزين المتاحة.

يبدأ سعر Find X10 من 1300 يورو في اوروبا و1100 جنيه إسترليني في بريطانيا للنسخة بسعة 256 جيجابايت، اما طراز Find X10 Pro Max بسعة 512 جيجابايت يبلغ سعره 1800 يورو في اوروبا ويصل إلى 1500 جنيه إسترليني في بريطانيا.