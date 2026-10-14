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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبو تبدأ طرح ColorOS 17 عالميًا الأسبوع المقبل.. إليك الجدول الزمني الكامل

ColorOS 17
ColorOS 17
لمياء الياسين

تستعد  شركة أوبو لإطلاق تحديث ColorOS 17 عالمياً بدءاً من الأسبوع المقبل، متضمناً لغة تصميم مرنة وأدوات ذكاء اصطناعي متطورة لتعزيز الإنتاجية والتنقل السلس. لتغطية هذا الحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن استخدام عناوين حماسية ومباشرة مثل: "رسميًا: أوبو تبدأ ثورة الذكاء الاصطناعي الأسبوع المقبل مع نظام ColorOS 17 الجديد

سيبدأ الظهور الأول للتحديث مسبقًا على هاتفي Find X10 وFind X10 Pro Max عند إطلاقهما الرسمي في 21 أكتوبر 2026.

 أما بالنسبة للمستخدمين الحاليين، فقد كشفت أوبو عن الجدول الزمني التفصيلي لتوزيع التحديث الهوائي المستقر على دفعات تدريجية:

  • 29 أكتوبر 2026: يبدأ وصول التحديث رسميًا لهواتف Find X9 والهاتف القابل للطي Find N6.
  • 30 أكتوبر 2026: يتوسع نطاق التحديث السريع ليشمل سلسلة Find X8، والجهاز القابل للطي Find N5، بالإضافة إلى هواتف سلسلة Reno 16.
  • خلال شهر نوفمبر 2026: تشهد هذه المرحلة إطلاق الواجهة للمزيد من الهواتف، وتحديدًا إصدارات سلسلتي Reno 15 وReno 14.
  • المراحل التالية (أواخر 2026 حتى الربع الأول من 2027): سيمتد التحديث تدريجيًا ليشمل طرازات مختارة من سلسلتي F وK الاقتصادية والمتوسطة، بجانب مجموعة من أجهزة أوبو اللوحية (مثل طرازات  OPPO Pad المدعومة)، فضلًا عن وصول النظام إلى أجهزة العلامات الشريكة مثل OnePlus المؤهلة.

أوضحت الشركة أن مواعيد الإطلاق المعلنة تعد تقريبية، و قد تتفاوت في النهاية وفقا لإصدار الهاتف الذكي، ومدى توافق شبكات الاتصال .

وتسعى الواجهة الجديدة إلى تقديم تجربة بصرية فائقة السلاسة للمستخدمين، مدعومةً بميزات أمان متطورة لحماية الخصوصية؛ حيث تعتمد على أدوات ذكاء اصطناعي مبتكرة لمراقبة التهديدات السيبرانية والتصدي لها في الوقت الفعلي.

ColorOS 17 أدوات الذكاء الاصطناعي هواتف Find X9 سلسلة Reno 16 سلسلة Find X8 شبكات الاتصال

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