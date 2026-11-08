واتساب يستعد لقلب قواعد الخصوصية.. ميزة جديدة تخفي رقم هاتفك عن أشخاص تختارهم بنفسك

يعمل تطبيق المراسلة الفورية واتساب WhatsApp، على تطوير إعدادات خصوصية جديدة تتيح للمستخدمين التحكم بشكل أكبر في الأشخاص المسموح لهم برؤية أرقام هواتفهم، عند استخدام أسماء المستخدمين Usernames، في خطوة تستهدف تعزيز حماية البيانات الشخصية ومنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة هويتهم الرقمية.

وتأتي الميزة المرتقبة استكمالا لجهود واتساب في إطلاق خاصية أسماء المستخدمين، التي تسمح بالتواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى مشاركة رقم الهاتف، إذ يخفي التطبيق الرقم افتراضيا عن الأشخاص الذين لا يحتفظون به ضمن جهات اتصالهم.

وبحسب ما كشفه موقع WABetaInfo، المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، فإن الشركة تعمل على إضافة قسم جديد ضمن إعدادات الخصوصية، يمنح المستخدمين إمكانية تحديد الفئات التي يمكنها الاطلاع على أرقام هواتفهم، وذلك من خلال الإصدار التجريبي واتساب بيتا لنظام أندرويد رقم 2.26.45.1، المتاح عبر متجر جوجل بلاي.

4 خيارات للتحكم في ظهور رقم الهاتف



تتضمن الميزة الجديدة، وفقا للمعلومات المتاحة، أربعة مستويات للتحكم في خصوصية رقم الهاتف، على غرار الخيارات المستخدمة حاليا لإدارة ظهور آخر ظهور والصورة الشخصية، وهي:

- الجميع Everyone : السماح لجميع المستخدمين برؤية رقم الهاتف.

- جهات اتصالي My contacts: إتاحة الرقم للأشخاص المحفوظين في قائمة جهات الاتصال.

- جهات اتصالي باستثناء My contacts except: إخفاء الرقم عن جهات اتصال محددة يختارها المستخدم.

- لا أحد Nobody: منع الآخرين من رؤية رقم الهاتف، مع استمرار ظهوره للأشخاص الذين يعرفونه بالفعل.

خيارات للتحكم في ظهور رقم الهاتف



ومن المقرر أن يكون خيار “لا أحد” هو الإعداد الافتراضي للمستخدمين الذين يختارون أسماء المستخدمين، بما يحافظ على مستوى الخصوصية الحالي، ويمنع ظهور أرقام هواتفهم للأشخاص الجدد الذين يتواصلون معهم باستخدام اسم المستخدم.

لماذا يمنح واتساب المستخدمين تحكما أكبر في أرقام هواتفهم؟



تستهدف الميزة معالجة اختلاف احتياجات المستخدمين فيما يتعلق بخصوصية بيانات الاتصال، فبينما يفضل البعض استخدام اسم المستخدم للتواصل دون الكشف عن أرقام هواتفهم، قد يرغب آخرون في إتاحة أرقامهم لأشخاص محددين، مثل الأصدقاء أو أفراد العائلة أو جهات الاتصال الموثوقة.

فعلى سبيل المثال، سيتمكن المستخدم من السماح للآخرين بالعثور عليه والتواصل معه عبر اسم المستخدم، مع الاحتفاظ بإمكانية ظهور رقم هاتفه لجميع جهات الاتصال أو لفئات محددة منها.

كما ستتيح الإعدادات الجديدة استثناء أشخاص بعينهم من الاطلاع على الرقم، دون الحاجة إلى إخفائه عن جميع جهات الاتصال، وهو ما يوفر مستويات أكثر مرونة لإدارة الخصوصية.

تحذير قبل تغيير إعدادات ظهور الرقم



تتضمن الميزة أيضا آلية تنبيه إضافية عند تغيير إعدادات خصوصية رقم الهاتف، إذ سيعرض التطبيق رسالة تحذيرية توضح أن الانتقال إلى خيار مختلف سيؤدي إلى إعادة ضبط قائمة الاستثناءات السابقة.

ويعني ذلك أن بعض الأشخاص الذين سبق للمستخدم استبعادهم من رؤية رقم هاتفه قد يتمكنون من الاطلاع عليه بعد تغيير الإعدادات.

ولذلك، سيطلب واتساب من المستخدم تأكيد التغيير قبل تطبيقه، لضمان إدراكه للعواقب المحتملة على خصوصية بياناته.

متى تصل الميزة الجديدة إلى مستخدمي واتساب؟



لا تزال خاصية التحكم في ظهور رقم الهاتف قيد التطوير لنظام أندرويد، ولم تصبح متاحة حتى الآن لمستخدمي النسخ التجريبية أو الإصدار العام بصورة رسمية.

ومن المتوقع أن تطرحها الشركة ضمن تحديث مستقبلي بعد الانتهاء من تطويرها واختبارها، لكن واتساب لم يحدد حتى الآن موعدا رسميا لإتاحتها لجميع المستخدمين.