إخلاء عدد من المدارس في إيطاليا بعد بلاغات عن وجود قنابل وتهديدات بالهجوم على قصر كيجي

تعرضت مدارس إيطالية لتهديدات جديدة بوجود قنابل صباح اليوم، حيث أُرسلت مجموعة من الرسائل الإلكترونية إلى عناوين تابعة لنطاق وزارة التعليم بوجود قنابل بعدد من المدارس الإيطالية .

ووفق الإعلام الإيطالي ، فقد تضمنت هذه الرسائل تهديداً بشن هجوم على “قصر كيجي” -مقر الحكومة الإيطالية.

وقال الإعلام الإيطالي : وعلى الرغم من التهديدات إلا ان الحكومة الإيطالية لم تُتخذ أي إجراءات فحص أمني أو عمليات إخلاء في مقر الحكومة.

كما أفادت مصادر من داخل "قصر كيجي" بأن الأمر لا يعدو كونه "إنذاراً كاذباً" آخر.

ومن جانبه ، ذكر مكتب رئيسة الوزراء قائلا : بصرف النظر عن هذه الرسائل الإلكترونية، لا توجد أي مؤشرات محددة تشير إلى أن التهديد ذو مصداقية".

وفي الوقت ذاته، ظهرت تهديدات أخرى في مدينة باليرمو، وكذلك في مدارس متفرقة في إقليمي موليزي وتوسكانا، مما أدى مجدداً إلى تفعيل البروتوكولات الأمنية.