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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيطاليا ترفع توقعات نمو اقتصادها إلى 0.9 % خلال 2026

إيطاليا ترفع توقعات نمو اقتصادها
إيطاليا ترفع توقعات نمو اقتصادها
أ ش أ

 توقع المعهد الإيطالي للإحصاء نمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.9% في عام 2026 يليه تباطؤ إلى 0.6% في عام 2027.

وأوضح المعهد الإيطالي للإحصاء - في بيان صادر اليوم - أن الناتج المحلي الإجمالي سيعتمد بشكل رئيسي على الطلب المحلي بمساهمة في النمو تبلغ 1.2 نقطة مئوية في عام 2026 و0.6 نقطة في عام 2027 ، بينما لن يساهم الطلب الأجنبي الصافي في النمو الاقتصادي في عام 2026 و سيساهم بشكل طفيف في عام 2027.

وتوقع المعهد الإيطالي أن يتباطأ نمو التوظيف في عام 2026 إلى 0.9%، بعد أن بلغ 1.2% في عام 2025، مصحوبا بانخفاض إضافي في معدل البطالة إلى 6% من 6.1% في العام الماضي، وفي عام 2027، من المتوقع أن ينمو التوظيف بنسبة 0.5% وأن ينخفض معدل البطالة إلى 5.9%.

وأشار إلى تسارع التضخم نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومن المتوقع أن يبلغ معامل انكماش الإنفاق الاستهلاكي للأسر 3.3% في عام 2026، وأن ينخفض إلى 2.8% في عام 2027.

المعهد الإيطالي للإحصاء الاقتصاد الإيطالي تباطؤ

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