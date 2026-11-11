الأردن يشارك في حوار إقليمي ببروكسل لتعزيز التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي

شارك الأردن، اليوم الأربعاء، في أعمال الحوار الإقليمي حول الأمن الداخلي بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة عدد من الدول العربية، من بينها مصر والمغرب والجزائر ولبنان وسوريا، لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.

وقال الأمين العام لوزارة العدل الأردنية للشؤون القضائية، رئيس الوفد الأردني المشارك، القاضي وليد كناكرية، إن بلاده تتبنى نهجا وطنيا شاملا لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن الإقليمي، انطلاقا من إيمانها بأهمية الشراكة والتعاون الدوليين في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر.

وأضاف كناكرية، في بيان للوزارة اليوم، أن الأردن انتهج خلال السنوات الماضية مقاربة متكاملة لمواجهة هذه التحديات، ارتكزت على تطوير المنظومة التشريعية وتحديث أدوات الاستجابة الأمنية والقضائية، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وصون حقوق الإنسان، ويعزز سيادة القانون وترسيخ العدالة.

وأكد أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الشبكات الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها، مشيرا إلى أن التصدي لهذه الظواهر يتطلب تنسيقا مستمرا وتعاونا فاعلا بين الدول، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويُعقد الحوار في إطار أعمال اللجنة الدائمة للتعاون العملياتي في مجال الأمن الداخلي التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي، ويستهدف تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، وتطوير آليات التعاون والتنسيق لمواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، بما يدعم الأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط.