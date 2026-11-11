محمد رمضان يكشف تفاصيل شخصية هناء الشوربجي في عشماوي.. رمضان 2027

كشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل جديدة من كواليس مسلسله الجديد «عشماوي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وذلك من خلال صورة جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

وظهر محمد رمضان في الصورة بصحبة الفنانتين هناء الشوربجي ويسرا اللوزي، من كواليس التصوير، وعلّق عليها قائلاً: «الحاجة زهزهان أم صابرين (حماة خليفة بركات) عشماوي #ثقة_في_الله_نجاح #رمضان_يجمعنا_2027».

وتجسد الفنانة هناء الشوربجي خلال أحداث المسلسل شخصية والدة يسرا اللوزي، التي تؤدي دور زوجة محمد رمضان، وهي «صابرين»، لتكون بذلك حماة بطل العمل «خليفة بركات».

قصة «عشماوي»

يجسد محمد رمضان خلال الأحداث شخصية «خليفة»، الذي يعمل منفذًا لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، وهو ما استُوحي منه اسم العمل «عشماوي».

وتدور الأحداث حول «خليفة»، الأب لثلاث بنات، الذي يعيش حياة هادئة ومستقرة مع أسرته، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب عقب تعرض ابنته، التي تجسد شخصيتها الفنانة جيسيكا حسام الدين، لأزمة قاسية تغيّر مجرى الأحداث، ليجد الأب نفسه أمام أصعب اختبار في حياته، وسط صراع إنساني وقانوني شديد القسوة.

أبطال العمل

يعود محمد رمضان إلى المنافسة في موسم دراما رمضان 2027 من خلال «عشماوي»، بعد غياب استمر 4 سنوات عن الدراما الرمضانية، منذ تقديمه مسلسل «جعفر العمدة» الذي عُرض عام 2023.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من محمد رمضان، وباسم سمرة، ويسرا اللوزي، وإسعاد يونس، ومحمد عبد الحافظ، وعصام السقا، وجيسيكا حسام الدين، والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي.

كما كشف المخرج بيتر ميمي مؤخرًا عن أسماء زوجات «عشماوي» في العمل، وهن يسرا اللوزي في دور «صابرين»، وسيرين عبد النور في دور «نادين الناصر»، وسارة التونسي في دور «سوما القرش».

ومن المقرر عرض المسلسل عبر شاشات MBC في رمضان 2027.