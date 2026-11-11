إخلاء المئات.. استنفار أمني في إيطاليا بعد تلقي 6300 مدرسة تهديدات بوجود قنابل

شهدت إيطاليا، اليوم الأربعاء، حالة من الاستنفار الأمني عقب تلقي نحو 6300 مدرسة تحذيرات عبر رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات بوجود عبوات ناسفة داخل المؤسسات التعليمية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية شملت إخلاء مئات المدارس، وسط حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالقطاع التعليمي.

وذكرت وكالة «رويترز» أن التهديدات تسببت في إخلاء ما لا يقل عن 300 مدرسة، فيما أوضحت تقارير إعلامية أن الرسائل تضمنت ادعاءات بزرع عبوات ناسفة قابلة للتفجير عن بُعد داخل المباني التعليمية، إلى جانب تهديدات استهدفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وأكدت ميلوني أن الحكومة تتابع التطورات عن كثب، وأن الأجهزة الأمنية والمؤسسات المعنية تعمل على التعامل مع البلاغات والتحقق منها، مشيرة إلى أن عمليات الفحص الأولية لم تكشف عن وجود خطر حقيقي أو تهديد ملموس، وأن المؤشرات ترجح أن الهدف من هذه الرسائل هو إثارة الذعر والقلق.

من جانبه، قال وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا إن عدد المدارس التي تلقت التهديدات بلغ نحو 300 مدرسة وفق الحصيلة الأولية، مع توقع ارتفاع العدد، مشيرًا إلى أن الأجهزة الاستخباراتية والجهات القضائية تعمل على تحديد المسؤولين عن إرسال هذه الرسائل

وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو أن هذه التهديدات تستهدف نشر الخوف وزعزعة الاستقرار، محذرًا من سهولة استخدام الوسائل الإلكترونية لإرسال بلاغات كاذبة إلى المدارس والمؤسسات الحيوية.

ولم تقتصر التهديدات على إيطاليا، إذ تلقت مدارس في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا رسائل مشابهة، تعاملت معها السلطات باعتبارها تهديدات غير موثوقة، مع استمرار التحقيقات الأمنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل موجة من التهديدات والهجمات الإلكترونية التي شهدتها مؤسسات أوروبية خلال الفترة الأخيرة، ما أعاد ملف الأمن السيبراني وحماية المنشآت التعليمية إلى صدارة الاهتمامات الأوروبية.