ولي العهد البحريني: دول "التعاون الخليجي" صف واحد لمواجهة أي تهديد يستهدف استقرارها



أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقف صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، مشيدا بتكاتف وتضامن دول المجلس في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.

جاء ذلك لدى لقائه، اليوم / الأربعاء /، برؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الـ(43) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة الـ 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "قمة البحرين"، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

وأعرب الأمير سلمان بن حمد عن تقديره للدور الفاعل لمجلس التعاون ومساعيه في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السلم في المنطقة، والمكانة الرفيعة التي يحظى بها إقليميًا وعالميًا، والإنجازات النوعية التي حققها عبر هذه المسيرة الخيرة، لا سيما في المجالات الأمنية.

وشدد على تضامن البحرين الكامل مع السعودية، ودعمها التام لجميع الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها وحقها في الدفاع عن النفس، مؤكدًا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن البحرين ومنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجددًا إدانة المنامة واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية باعتبارها انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة.

وقال ولي العهد البحريني رئيس الوزراء إن ما يربط دول مجلس التعاون من روابط أخوية وتاريخ مشترك يشكل منطلقًا لمواصلة تعزيز التعاون والتكامل الخليجي نحو مستويات أكبر تسهم في تحقيق التطلعات المنشودة لدول وأبناء المجلس، مشيرًا إلى مضي المنامة في نهجها الداعم لكل ما من شأنه تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتوطيد الشراكات بين دول المجلس، بما يحقق رؤى وتطلعات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد أهمية مواصلة البناء على ما تحقق ضمن مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الجهود الرامية إلى توسيع آفاق التعاون، والعمل الأمني المشترك؛ بما يدعم تبادل الخبرات والتجارب، ويسهم في تطوير مجالات العمل الخليجي، ويحقق التطلعات والأهداف المشتركة لدول المجلس.

من جانبهم، أعرب رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تقديرهم لحرص ولي العهد البحريني على مواصلة دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك؛ بما يعود بالخير والنماء على الجميع.