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امتد إلى 74 دولة.. مايكروسوفت تفشل في احتواء العطل العالمي وتحذر من تجدد توقف خدماتها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

امتد إلى 74 دولة.. مايكروسوفت تفشل في احتواء العطل العالمي وتحذر من تجدد توقف خدماتها

مايكروسوفت ـ أرشيفية
مايكروسوفت ـ أرشيفية
إلهام عبد العزيز

تواجه شركة مايكروسوفت صعوبة في إصلاح عطل عالمي في خدماتها، أفادت تقارير بأنه يؤثر على عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم.

عطل يضرب مايكروسوفت 

وتأثرت خدمات عدة تابعة للشركة، من بينها تيمز وأوتلوك وبرنامج الذكاء الاصطناعي كوبايلوت، بسبب مشكلات في الاتصال.

وقالت الشركة إن محاولاتها لإصلاح العطل لا تسير وفق التوقعات، بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق رصد نتائج إيجابية في جهودها لمعالجة المشكلة.

وأرجعت مايكروسوفت العطل إلى ارتفاع الأحمال على بنيتها التحتية في مناطق متعددة، وهو ما يعني عادة تعرض خوادم الشركة لضغط كبير يؤثر على قدرتها على تشغيل الخدمات.

أستراليا: مايكروسوفت لا تعتقد أن العطل ناجم عن هجوم إلكتروني


قال وزير الشؤون الداخلية والأمن السيبراني الأسترالي، توني بيرك، إنه تحدث مع مسؤولين في مايكروسوفت داخل البلاد، وإنهم لا يعتقدون أنهم يتعاملون مع حادث سيبراني.


وأضاف بيرك للصحفيين أن الشركة تعتقد أن ما يحدث يشبه إلى حد ما العطل الذي شهدته خدماتها خلال أزمة كراود سترايك، عندما تسبب تحديث برمجي معيب في مشكلات واسعة النطاق.


وأوضح أن تأثير العطل الحالي يتركز بشكل كبير في أنظمة البريد الإلكتروني.


وأشار إلى أن أزمة كراود سترايك في يوليو 2024 تسببت في تداعيات متتالية أثرت على قدرة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات على العمل، بعدما أصدرت شركة الأمن السيبراني الأمريكية تحديثًا برمجيًا معيبًا أدى إلى تجميد أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز، وأثر على ملايين الأشخاص حول العالم.

مايكروسوفت: محاولات إصلاح العطل لا تسير وفق التوقعات


قالت مايكروسوفت في أحدث تحديث لها إن التغييرات التي أجرتها بهدف تحسين خدماتها وإصلاح العطل لا تسير وفق التوقعات.


وأضافت الشركة أنها تختبر وسائل أخرى لمعالجة المشكلة، بما يسمح بعودة عدد أكبر من المستخدمين إلى منصاتها دون التسبب في زيادة الضغط على أنظمتها.


وكانت قد حذرت في وقت سابق من احتمال توقف بعض الخدمات التي عادت للعمل مجددًا عن الاستجابة، بمجرد تعرضها لحركة استخدام كثيفة.


العطل يمتد إلى منصات تقنية كبرى أخرى


امتد تأثير الاضطراب إلى منصات تقنية أخرى تعتمد على خدمات مايكروسوفت أو تتكامل معها.


وأعلنت شركة أوبن إيه آي، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، أنها تحقق في مشكلة تؤثر على اتصالاتها بخدمات مايكروسوفت، ما أدى إلى عدم عمل بعض أدواتها بالشكل المتوقع.


كما أعلنت شركة أنثروبيك أنها رصدت مشكلة تؤثر على ارتباط خدماتها بمنصة مايكروسوفت 365.

وذكر موقع داون ديتكتور المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية أن العطل الذي أصاب مايكروسوفت امتد إلى 74 دولة خلال نحو ساعة واحدة.

وبلغت بلاغات المستخدمين عن مشكلات في خدمة أوتلوك ذروتها عند نحو 140 ألف بلاغ على مستوى العالم، قرابة الساعة السادسة مساء الخميس بتوقيت جرينتش، وهو ما يزيد على المعدل الطبيعي بأكثر من ألفي مرة.

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