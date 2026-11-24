كشفت القناة السابعة الإسرائيلية تفاصيل عملية «توشيا» السرية التي نفذها الموساد والبحرية الإسرائيلية في مدينة بورسعيد عام 1956، خلال العدوان الثلاثي على مصر، لإجلاء 67 يهوديًا إلى ميناء حيفا، باستخدام عملاء ارتدوا أزياء عسكرية فرنسية وسفينتي صيد جرى تمويههما على أنهما إيطاليتان، في مهمة استخباراتية ظلت تفاصيلها بعيدة عن الأضواء لنحو 70 عامًا.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، بدأت العملية بخطة لإنقاذ أربعة من أعضاء شبكة التجسس الإسرائيلية المحتجزين في السجون المصرية، بعد انكشاف نشاطهم في القضية المعروفة باسم «فضيحة لافون» عام 1954، قبل أن تتغير المهمة وتتجه نحو إجلاء أفراد الجالية اليهودية من بورسعيد، مستغلة وجود القوات البريطانية والفرنسية في المدينة خلال الحرب.

كيف بدأت عملية توشيا السرية؟

تعود أحداث القصة إلى أكتوبر 1956، عندما شنت إسرائيل هجومًا على سيناء ضمن عملية «قادش»، بالتزامن مع العدوان البريطاني الفرنسي على مصر، عقب قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس.

وفي خضم هذه التطورات، طرح أبراهام دار، أحد عملاء الموساد المشاركين في تجنيد أفراد شبكة التجسس الإسرائيلية المعروفة باسم «عملية سوزانا»، خطة لإنقاذ أربعة من أعضاء الشبكة الذين ظلوا داخل السجون المصرية.

وعرض دار خطته على كبار المسئولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع آنذاك دافيد بن غوريون، الذي وافق على التحرك وكلف لؤفا إلياف بمرافقته.

لكن الخطة تغيرت لاحقًا، وجرى التركيز على إجلاء يهود بورسعيد، الذين تراوح عددهم بين 200 و300 شخص، وفقًا لرواية القناة الإسرائيلية.

عملاء الموساد يتخفون في زي الفيلق الفرنسي

في 9 نوفمبر 1956، غادر أبراهام دار ولؤفا إلياف ومشغل لاسلكي إسرائيل إلى قبرص، قبل أن ينتقلوا في اليوم التالي على متن طائرة عسكرية فرنسية إلى مطار قريب من بورسعيد.

وحصل الثلاثة على وثائق مرور وأزياء عسكرية وفرتها المخابرات الفرنسية، ودخلوا الحي اليهودي مرتدين زي الفيلق الفرنسي، لبدء التواصل مع أفراد الجالية.

والتقى العملاء بإيلي مايو، نجل رئيس الجالية اليهودية، الذي ساعد في تشكيل فريق من الشباب المحليين لإعداد قوائم بأسماء الراغبين في المغادرة، وجمع المعلومات المتعلقة بالعائلات وترتيبات الإجلاء.

سفينتا صيد بأعلام إيطالية لخداع البريطانيين

بعد دراسة خيارات الإجلاء البري والجوي واستبعادها بسبب المخاطر الأمنية، وقع الاختيار على سفينتي صيد تتسع كل منهما لنحو 100 شخص، وجرى تمويههما على أنهما إيطاليتان، تحت اسمي «كاستيلاماري» و«أفروديتا».

وأبحرت السفينتان باتجاه بورسعيد برفقة زورق طوربيد إسرائيلي، وعلى متنهما معدات طبية دون أسلحة، إلى جانب مجموعة صغيرة من مقاتلي الكوماندوز البحري.

ورغم أن الخطة استهدفت إجلاء نحو 200 شخص، فإن 67 فقط وافقوا على المغادرة.

كاسحة ألغام بريطانية كادت تكشف العملية

وصلت السفينتان إلى محيط بورسعيد في 16 نوفمبر، لكن المهمة واجهت عقبة بعدما اعترضت كاسحة ألغام بريطانية طريقهما لدى محاولة دخول الميناء، واستجوب ضابط بريطاني الطاقمين، مطالبًا إياهما بمغادرة الميناء والعودة إلى عرض البحر.

وفي الخامسة صباحًا من يوم 17 نوفمبر، بدأت المرحلة الحاسمة، حيث نُقل 67 يهوديًا من الكنيس ومركز الجالية بواسطة شاحنات عسكرية فرنسية إلى الميناء، ثم جرى نقلهم عبر زورقي إنزال فرنسيين إلى سفينتي الصيد.

وفي 18 نوفمبر 1956، وصلت السفينتان إلى ميناء حيفا، لتنتهي عملية «توشيا» بإجلاء المجموعة من بورسعيد، وفقًا للتقرير الإسرائيلي.

ما علاقة العملية بفضيحة لافون؟

ترتبط خلفية العملية بشبكة التجسس الإسرائيلية التي انكشفت في مصر عام 1954، وعُرفت باسم «عملية سوزانا» أو فضيحة لافون، نسبة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بنحاس لافون.

وكانت الشبكة قد نفذت تفجيرات استهدفت منشآت مصرية وأجنبية داخل مصر، ضمن مخطط استخباراتي إسرائيلي لإثارة الاضطرابات وإلقاء المسؤولية على أطراف مصرية، وانتهت القضية بإعدام اثنين من أعضاء الشبكة وصدور أحكام بالسجن بحق آخرين.

وبعد مرور سبعة عقود، أعادت القناة السابعة الإسرائيلية الكشف عن تفاصيل «عملية توشيا»، التي استغلت ظروف العدوان الثلاثي لتنفيذ إجلاء بحري سري من مدينة بورسعيد إلى حيفا.