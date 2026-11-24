دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى الالتزام بالنقاط الرئيسية التي وردت في اتفاق السلام النهائي بين الحكومة الكولومبية وجماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة /فارك/.

جاء ذلك في بيان صادر عن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاتفاق السلام في كولومبيا.

وجاء في البيان أنه تزامنا مع الاحتفال في جميع أنحاء كولومبيا بالذكرى السنوية العاشرة لاتفاق السلام النهائي، يعرب الأمين العام عن تقديره العميق لكل ما أُنجز في إطار هذا الاتفاق لرسم مستقبل أكثر سلاما وشمولا وأماناً للشعب الكولومبي.

ومع تبقي خمس سنوات على الموعد النهائي للتنفيذ، يؤكد جوتيريش ضرورة تكثيف الالتزام بالعمليات الرئيسية التي أُطلقت بموجب الاتفاق، وهي: إعادة دمج المقاتلين السابقين في المجتمع سلميا؛ وتوسيع نطاق التنمية وحضور مؤسسات الدولة في المناطق والمجتمعات المهمشة؛ وضمان حقوق الضحايا من خلال نظام العدالة الانتقالية.

كما أعرب جوتيريش عن قلقه البالغ إزاء العنف الذي لا يزال يعصف بالمناطق المتأثرة بالنزاع، وأكد أن الاتفاق يظل أداة قيمة تحت تصرف السلطات الكولومبية في سعيها الراهن لتحقيق المزيد من الأمن والتنمية في هذه المناطق.

كما أشاد الأمين العام بتفاني ومثابرة الأطراف المعنية، والمؤسسات الكولومبية، والمجتمع المدني، والشعب الكولومبي في دفع عجلة السلام. وجدد التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم هذه الجهود التي يقودها الكولومبيون أنفسهم، بحسب البيان