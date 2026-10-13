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السكة الحديد تتيح حجز تذاكر السفر إلكترونيًا من أول أكتوبر.. تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

السكة الحديد تتيح حجز تذاكر السفر إلكترونيًا من أول أكتوبر.. تفاصيل

السكة الحديد
السكة الحديد
قسم الخدمات

​​في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية لمختلف فئات المجتمع، ولا سيما ذوي الهمم، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إطلاق خدمة جديدة تتيح حجز تذاكر السفر إلكترونياً لذوي الهمم ومرافقيهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

​وتدخل هذه الخدمة حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، حيث تمكن المستفيدين من حجز مقاعدهم وتذاكر السفر بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للهيئة أو عبر التطبيق الرسمي على الهواتف المحمولة، مما يغنيهم عن مشقة الوقوف في الطوابير داخل المحطات.

هيئة السكة الحديد

​آليات دقيقة للتحقق ومنع التلاعب

​ولضمان وصول الدعم والخدمات لمستحقيها الفعليين ومنع أي استغلال للمنظومة، أوضحت الهيئة أنه يتم التحقق من صحة التذاكر إلكترونياً وميدانياً من خلال:

  • ​مطابقة بيانات الرقم القومي وكارت الخدمات المتكاملة الخاص بالمستفيد والمرافق (إن وجد).
قطارات السكة الحديد
  • ​التحقق من مطابقة الأسماء المسجلة على التذكرة للبيانات الرسمية بالبطاقات الشخصية.

و​شددت الهيئة على أنه في حال وجود أي اختلاف أو عدم مطابقة للبيانات، سيُعتبر الراكب مسافراً بدون تذكرة، وتُطبق بحقه اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك، والتي تتضمن تحصيل قيمة التذكرة بالإضافة إلى الغرامة المقررة.

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​روابط الخدمة الرقمية المعتمدة

و​تيسيراً على المواطنين، وفرت الهيئة قنوات رقمية متعددة للوصول إلى الخدمة، والتي تشمل:

  • ​تطبيق الهواتف الذكية (أندرويد): تحميل التطبيق من جوجل بلاي
  • ​تطبيق الهواتف الذكية (آيفون): تحميل التطبيق من آب ستور
  • ​الموقع الإلكتروني للحجز المباشر: بوابة الحجز الإلكتروني لسكك حديد مصر
قطارات السكة الحديد

و​تأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود وزارة النقل المستمرة لتطوير مرفق السكك الحديدية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز مبدأ الدمج المجتمعي لفئات ذوي الهمم بصورة عملية تتماشى مع رؤية مصر التنموية.

سكك حديد مصر تعلن عن وظائف بنظام التعاقد بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان

قطارات السكة الحديد

و​في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة النقل لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات النقل والسكك الحديدية، وتزامناً مع بدء تشغيل المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان للعام الدراسي 2026 / 2027، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد للعمل بالمدرسة.

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