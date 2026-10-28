مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية يشارك في محاضرة الأمين العام للأمم المتحدة

شارك السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، مندوب دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلّف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، في المحاضرة التي ألقاها أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة يوم الأمم المتحدة.

وشهدت المحاضرة حضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، والسفير محمد بوبكر، نائب وزير الخارجية المصري، والدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة، إلى جانب نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية، وعدد من السفراء المعتمدين لدى القاهرة والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية

ويعكس الحضور الدبلوماسي والأكاديمي الرفيع أهمية العمل متعدد الأطراف، ودعم الشراكة الدولية، وتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات، بما يسهم في ترسيخ الحوار والتفاهم المشترك بشأن القضايا الدولية.