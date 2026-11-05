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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"بحوث الصحراء" يبحث مع وفد رفيع المستوى من منظمة "فاو" أوجه التعاون والمساهمة المؤتمر الإقليمي لنظم البذور في المناطق الجافة

"بحوث الصحراء" يبحث مع وفد رفيع المستوى من منظمة "فاو" أوجه التعاون والمساهمة المؤتمر الإقليمي لنظم البذور في المناطق الجافة
"بحوث الصحراء" يبحث مع وفد رفيع المستوى من منظمة "فاو" أوجه التعاون والمساهمة المؤتمر الإقليمي لنظم البذور في المناطق الجافة
أ ش أ

بحث الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء مع وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، أوجه التعاون والمساهمة في الإعداد للمؤتمر الإقليمي حول نظم البذور للزراعة في المناطق الجافة بإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والمقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل 2027، تحت مظلة المنظمة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في المجالات البحثية والتنموية.

وضم الوفد الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للمنظمة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا القائم بأعمال ممثل منظمة وفاو" في مصر، والدكتور يوردي ياسمي مدير شعبة الإنتاج النباتي ووقاية النباتات، والدكتور علاء الدين حمويه كبير مسؤولي الزراعة، والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل المنظمة للبرامج، بحضور الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، والدكتورة غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، والدكتور محمد هنداوي رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بالمركز.

وتناول اللقاء الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، بمشاركة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء والشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز نظم البذور في المناطق الجافة، وتبادل الخبرات والتجارب، ودعم الابتكار والبحث العلمي، وتطوير نظم إنتاج وتداول بذور عالية الجودة وأكثر قدرة على التكيف مع التحديات المناخية والبيئية.

كما استعرض اللقاء أهمية المؤتمر في دعم الأمن الغذائي وتعزيز استدامة النظم الزراعية، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمارات في قطاع البذور، وتبني التقنيات الحديثة في مجالات التربية النباتية والتقنيات الحيوية والتحول الرقمي، إلى جانب العمل على بلورة رؤية وخارطة طريق إقليمية لتطوير نظم بذور مرنة ومستدامة.

يأتي اللقاء في إطار بحث سبل مساهمة مركز بحوث الصحراء في أعمال المؤتمر، وتعزيز التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في المجالات البحثية ذات الصلة بنظم البذور والزراعة في المناطق الجافة.

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء نظم البذور للزراعة

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